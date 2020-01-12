В воскресенье, 12-го января, состоится поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором сразятся римская «Рома» и туринский «Ювентус». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 21:45.

Миланский «Интер» позволил себе недопустимую роскошь, упустив победу над бергамаской «Аталантой» в рамках отчетного тура (1:1). Это позволяет действующему чемпиону с уверенностью смотреть в сторону возвращения статуса абсолютного лидера турнирной гонки. Однако позволит ли «Ювентусу» набрать максимум очков «Рома» под руководством Паулу Фонсеки, которую все та же «Аталанта» уже догнала по набранным очкам в турнирной таблице?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ромой» и «Ювентусом».