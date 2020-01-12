19-й тур
Рома
0:2
Ювентус
'45   ТВ-трансляция: 

Рома – Ювентус – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка девятнадцатого тура итальянской Серии А

  • 12.01.2020 21:42
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Рома – Ювентус – 0:2. LIVE
© juventus.com

Итальянская Серия А. 19-й тур.

Рома – Ювентус – 0:2

 Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)

Верету, 9, Коларов, 15, Манчини, 27 – Пьянич, 12, де Лигт, 32

Рома: Пау Лопес – Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци – Диавара, Верету – Перотти, Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36) – Джеко.

Запасные: Миранте, Фусато, Жуан Жезус, Четин, Перес, Спинаццола, Кристанте, Калинич.

Ювентус: Щесны Алекс Сандро, Бонуччи, Демирал (де Лигт, 19), Кудрадо Матюиди, Пьянич, Рабьо Рэмси Роналду, Дибала.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Данило, Де Шильо, Джан, Дуглас Коста, Пьяца, Игуаин, Бернардески.

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

42 мин. Не смог Рэмси убежать на контратаке от Верету!

40 мин. Сильно сбили темп игры трагические события.

 36 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Вторая замена. Вторая травма. Дзаньоло был заменен на Ундера.

35 мин. Дзаньоло уносят на носилках! Плачет молодой футболист.

 32 мин. Ох и рывок с мячом удался Дзаньоло! Только лишь фол де Лигта его смог остановить у штрафной туринцев. Желтая.

31 мин. Кое-как команда Сарри сумела забрать мяч под свой контроль.

29 мин. Римляне пошли в массированную атаку.

 27 мин. Манчини сфолил против Матюиди в центре поля, но арбитр выдержал большую паузу, и лишь потоп предупредил игрока хозяев.

23 мин. Через пас партнеры пытаются ввести де Лигта в темп поединка.

 19 мин. ЗАМЕНА У ЮВЕНТУСА. Травмирован Демирал. Вместо него игру продолжит де Лигт.

17 мин. Травма у Демирала! Замена нужна?!

15 мин. Предупрежден Коларов за грубую игру на левом фланге обороны.

 12 мин. Желтую получил Пьянич за снос с ног Пеллегрини, который перехватил неудачную передачу низом от Бонуччи.

 10 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Криштиану Роналду не оставил шансов голкиперу точным ударом в правый нижний угол!

 9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Верету в собственной штрафной замешкался с мячом, после чего ему уже пришлось сбивать совершившего отбор Дибалу. Желтая.

8 мин. Дибала воткнулся в Смоллинга при рывке к чужой штрафной.

6 мин. Дальний удар от Перотти, после отскока при розыгрыше углового на правом фланге, оказался неточным.

 3 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дибала подал со штрафного на левом фланге, а Демирал точно пробил над головой Лопеса в одно касание!

1 мин. Навес Коларова с левого фланга был заблокирован.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В воскресенье, 12-го января, состоится поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором сразятся римская «Рома» и туринский «Ювентус». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 21:45.

Миланский «Интер» позволил себе недопустимую роскошь, упустив победу над бергамаской «Аталантой» в рамках отчетного тура (1:1). Это позволяет действующему чемпиону с уверенностью смотреть в сторону возвращения статуса абсолютного лидера турнирной гонки. Однако позволит ли «Ювентусу» набрать максимум очков «Рома» под руководством Паулу Фонсеки, которую все та же «Аталанта» уже догнала по набранным очкам в турнирной таблице?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ромой» и «Ювентусом».

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Источник — Sport.ua

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