Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка за Суперкубок Испании

  • 12.01.2020 01:10
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Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
© atleticodemadrid.com

В воскресенье, 12-го января, состоится финальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 20:00.

Каталонская «Барселона» уже отчалила от берегов Красного моря в сторону родного дома. Ровно такой же путь проделала и «Валенсия». А вот две столичные команды еще имеют все шансы побороться за желанный трофей. Впервые в истории Саудовской Аравии на ее территории будет разыгран Суперкубок Испании, который, в свою очередь, дебютирует в столь непривычном формате. Победитель мадридской битвы точно войдет в историю в отдельном статусе, что делает возможный предстоящий успех еще более желанным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

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