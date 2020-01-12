В воскресенье, 12-го января, состоится финальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 20:00.

Каталонская «Барселона» уже отчалила от берегов Красного моря в сторону родного дома. Ровно такой же путь проделала и «Валенсия». А вот две столичные команды еще имеют все шансы побороться за желанный трофей. Впервые в истории Саудовской Аравии на ее территории будет разыгран Суперкубок Испании, который, в свою очередь, дебютирует в столь непривычном формате. Победитель мадридской битвы точно войдет в историю в отдельном статусе, что делает возможный предстоящий успех еще более желанным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Атлетико».