Суперкубок Испании-2020. Финал.



Реал – Атлетико – 0:0



Фелипе, 27



Реал: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Иско – Йович.

Запасные: Ареоля, Милитан, Марсело, Хамес, Мариано Диас, Винисиус, Родриго.

Атлетико: Облак – Лоди, Хименес, Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера, Корреа – Мората, Феликс.



Запасные: Адан, Ариас, Савич, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Рикельме.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)



Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. МОМЕНТ! Каземиро замыкал ударом головой навес от Крооса от углового флажка на правом фланге! Над перекладиной просвистел мяч!



42 мин. ОПАСНО! Саулю удалась слишком слабая по силе исполнения попытка пробить через себя от лицевой границы штрафной.



41 мин. Неточным оказался заброс в переднюю линию от Каземиро с правого фланга.



38 мин. МОМЕНТ! Менди сольным проходом оставил позади себя Триппье, после чего в падении пробил в ближний угол! На месте Облак!



35 мин. Угловой забрали у хозяев на правом фланге, хотя повтор дал понять, что именно от ноги Феликса мяч покинул пределы поля, а не от Карвахаля.



32 мин. МОМЕНТ! Иско опередил Морату при подаче Модрича с углового на правом фланге на ближнюю штангу, но удар головой от полузащитника хозяев не пришелся в створ!



32 мин. ОПАСНО! Не разобрались при очередном навесе защитники гостей. Пришлось Фелипе выбивать на угловой!



30 мин. ОПАСНО! Менди подавал с левого фланга, однако Томас успел опередить на мяче Йовича!



27 мин. Фелипе успел насобирать фолов в этом поединке, так что удар по ногам Вальверде стал для него последним перед предупреждением.



27 мин. Мората и Рамос схлестнулись в борьбе за мяч у штрафной комнады Зидана. Форвард нарушил правила.



24 мин. Карвахаль получил отмашку в лицо от Лоди на фланге своей половины поля.



22 мин. Рамос умудрился отобрать мяч у Корреа в своей штрафной, находясь спиной к сопернику! А ведь несколько минут назад он чуть не привез!



21 мин. ОПАСНО! Сауль пробивал в падении из левой половины чужой штрафной! Карвахаль стал на пути мяча в ворота!



20 мин. МОМЕНТ! Партей перехватил пас соперников на чужой половине поля, тут же отыграл на Морату, который развернулся у чужой штрафной, и пробил рядом с левой штангой!



18 мин. Словно замерла игра в ожидании еще одной порции моментов.



15 мин. ОПАСНО! Менди привозит уже в следующей атаке, после чего Морату в штрафной сбил Куртуа, однако мяч тут же ушел за пределы поля, что и спасло команду Зидана от пенальти!



15 мин. МОМЕНТ! Рамос просто подарил мяч на входе в штрафную Феликсу своим неудачным выносом! Жоау тут же пробил с носка! Рядом с левой штангой!



13 мин. Ох! Иско врезался ногой в корпус Триппье на фланге. Пауза.



11 мин. Команда Зидана не стесняется пользоваться явным преимуществом в стартовые минуты.



9 мин. МОМЕНТ! Облак намертво забрал мяч в руки после плотного удара Модрича со средней дистанции!



9 мин. Вальверде спокойно прошел мимо Лоди на правом фланге, но его дальнейшее продвижение по штрафной остановил Сауль. Угловой.



7 мин. Сольный проход к центру чужой штрафной в исполнении Феликса остановили соперники.



5 мин. МОМЕНТ! Каземиро проверил реакцию Облака ударом со входа на правый фланг чужой штрафной!



3 мин. Мората подал на Феликса с правого фланга чужой штрафной, но Жоау не дал Карвахаль пробить головой.



1 мин. Облак забрал мяч в руки после неточной передачи Рамоса в переднюю линию.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 12-го января, состоится финальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 20:00.

Каталонская «Барселона» уже отчалила от берегов Красного моря в сторону родного дома. Ровно такой же путь проделала и «Валенсия». А вот две столичные команды еще имеют все шансы побороться за желанный трофей. Впервые в истории Саудовской Аравии на ее территории будет разыгран Суперкубок Испании, который, в свою очередь, дебютирует в столь непривычном формате. Победитель мадридской битвы точно войдет в историю в отдельном статусе, что делает возможный предстоящий успех еще более желанным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Атлетико».