Лунин выиграл серию пенальти за Вальядолид в Кубке Испании

Украинский голкипер отлично проявил себя в матче против «Марбельи»

  • 12.01.2020 00:46
  • 1374 просмотра
  • 4 комментария
Лунин выиграл серию пенальти за Вальядолид в Кубке Испании
© Twitter. Андрей Лунин
Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин выиграл серию пенальти в гостевом матче 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи». 
 
Лунин отлично проявил себя, не раз спасая свою команду. Но на 39-й минуте матча украинский голкипер не справился с дальним ударом соперника, гол забил Пауло Витор. «Вальядолид» сумел сравнять счет в концовке второго тайма. 
 
Украинец стал героем серии пенальти. Лунин дважды не позволил мячу попасть в ворота, и его команда выиграла матч (1:1, пен. 4:1).
 
Кубок Испании. 1/32 финала
 
«Марбелья» – «Вальядолид» – 1:1 (пен. – 1:4)
 
Голы: Пауло Витор, 39 – Энес Унас, 86.
 
Пенальти: Энес Унас (0:1), Элиас Перес (не забил), Гвардиола Наварро (0:2), Дани Перес (не забил), Оскар Плано (0:3), Оскар Гарсия (1:3), Альваро Агуадо (1:4).
 
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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    max.khoduk
      max.khoduk, 12.01.2020 01:10
    +2
    Ну не красава же!?
    Обожаю его!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 01:01
    +5
    Из антигероя в героя!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 00:58
    +6
    Выгрыз себе возможность игровой практики
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 00:58
    +6
    Ну вот, а вы переживали)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 00:58
    +6
    Выгрыз себе возможность игровой практики
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 00:58
    +6
    Ну вот, а вы переживали)
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 01:01
    +5
    Из антигероя в героя!
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 12.01.2020 01:10
    +2
    Ну не красава же!?
    Обожаю его!
    Ссылка
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