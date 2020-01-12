Лунин выиграл серию пенальти за Вальядолид в Кубке Испании

Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин выиграл серию пенальти в гостевом матче 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи».
Лунин отлично проявил себя, не раз спасая свою команду. Но на 39-й минуте матча украинский голкипер не справился с дальним ударом соперника, гол забил Пауло Витор. «Вальядолид» сумел сравнять счет в концовке второго тайма.
Украинец стал героем серии пенальти. Лунин дважды не позволил мячу попасть в ворота, и его команда выиграла матч (1:1, пен. 4:1).
Кубок Испании. 1/32 финала
«Марбелья» – «Вальядолид» – 1:1 (пен. – 1:4)
Голы: Пауло Витор, 39 – Энес Унас, 86.
Пенальти: Энес Унас (0:1), Элиас Перес (не забил), Гвардиола Наварро (0:2), Дани Перес (не забил), Оскар Плано (0:3), Оскар Гарсия (1:3), Альваро Агуадо (1:4).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Обожаю его!
Обожаю его!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.