ATP Cup-2020. Джокович – Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье в Сиднее состоится финал первого розыгрыша Кубка ATP.
За трофей сразятся сборные Сербии и Испании. Начало в 09:30 по Киеву.
ATP Cup. Финал
Сербия – Испания – 0:1
Душан Лайович (Сербия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 5:7, 1:6
Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Новак Джокович / Виктор Троицки (Сербия) – Пабло Карреньо-Буста / Рафаэль Надаль (Испания)
ATP Cup. Сербия – Испания. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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