Два известных игрока покинули Колос из Ковалевки

Ковалевский «Колос» попрощался с двумя игроками. Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич покидают команду.

Александр Мигунов присоединился к команде в начале 2019 года, в текущем сезоне провел 6 матчей.

Андрей Сахневич подписал контракт с клубом в 2017 году. Он провел за три года 59 поединков, из них 5 матчей в УПЛ.

Ковалевский «Колос» поблагодарил футболистов за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей футбольной карьере.