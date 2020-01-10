Два известных игрока покинули Колос из Ковалевки

Ковалевский «Колос» попрощался с двумя игроками. Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич покидают команду.
Александр Мигунов присоединился к команде в начале 2019 года, в текущем сезоне провел 6 матчей.
Андрей Сахневич подписал контракт с клубом в 2017 году. Он провел за три года 59 поединков, из них 5 матчей в УПЛ.
Ковалевский «Колос» поблагодарил футболистов за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей футбольной карьере.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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