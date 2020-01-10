В субботу, 11-го января, состоится поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Прекрасно помнят «змеи», как их в прошлом сезоне огрели соперники по предстоящей дуэли во время противостояния в Бергамо (1:4). Равно как и «Богема» до сих пор чувствует скорбь от болезненных 1:7 в Милане, тремя сезонами ранее. Были и более мировые схватки между «Интером» и «Аталантой» в последнее время – дважды по 0:0. А вот как будет в этом случае? Позиции коллектива Гасперини в зоне Лиги чемпионов атаковали два столичных коллектива, а за подопечными Антонио Конте не унимается гнаться в нескончаемой гонке туринский «Ювентус». Терять есть что обеим сторонам, а значит, нас ждет очередное фантастическое противостояние на Апеннинском полуострове.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Аталантой».