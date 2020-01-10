19-й тур
Интер Милан
:
Аталанта
11.01.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Интер – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка девятнадцатого тура итальянской Серии А

  • 10.01.2020 20:05
  • 116 просмотров
  • 0 комментариев
Интер – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© inter.it

В субботу, 11-го января, состоится поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Прекрасно помнят «змеи», как их в прошлом сезоне огрели соперники по предстоящей дуэли во время противостояния в Бергамо (1:4). Равно как и «Богема» до сих пор чувствует скорбь от болезненных 1:7 в Милане, тремя сезонами ранее. Были и более мировые схватки между «Интером» и «Аталантой» в последнее время – дважды по 0:0. А вот как будет в этом случае? Позиции коллектива Гасперини в зоне Лиги чемпионов атаковали два столичных коллектива, а за подопечными Антонио Конте не унимается гнаться в нескончаемой гонке туринский «Ювентус». Терять есть что обеим сторонам, а значит, нас ждет очередное фантастическое противостояние на Апеннинском полуострове.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Аталантой».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности