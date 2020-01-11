Итальянская Серия А. 19-й тур.



Интер – Аталанта – 1:1



Мартинес, 4 – Госенс, 75



На 88-й минуте Луис Муриэль (Аталанта) не забил пенальти (вратарь).



Сенси, 65, Годин, 83 – Хатебур, 8, де Роон, 24, Паломино, 42, Малиновский, 89



Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Годин – Бираги, Сенси (Борха Валеро, 71), Брозович, Гальярдини, Кандрева – Мартинес (Политано, 80), Лукаку.



Запасные: Паделли, Берни, Раноккья, Димарко, Весино, Лазаро, Агуме, Эспозито, Санчес.

Аталанта: Голлини – Джимсити, Паломино, Толой – Госенс (Кастань, 90+1), Пашалич (Муриэль, 70), де Роон, Хатебур – Гомес, Иличич – Сапата (Малиновский, 53).

Запасные: Спортьелло, Росси, Мазьелло, Хайденрайх, Околи, Фройлер, Да Рива, Траоре, Пикколи.

Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)



Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)



90+3 мин. Плохо исполнил штрафной Малиновский с правого фланга.



90+3 мин. Против Пашалича нарушил правила Борха Валеро на левом фланге обороны.



90+2 мин. МОМЕНТ! Валеро своим ударом из левой половины штрафной заставил мяч разминуться с дальней штангой!



90+1 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, четыре минуты.



90+1 мин. ЗАМЕНА У АТАЛАНТЫ. Вместо Госенса вышел на поле Кастань.



89 мин. Малиновский предупрежден за срыв атаки соперников.



88 мин. ХАНДАНОВИЧ ВЗЯЛ УДАР МУРИЭЛЯ В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ!



88 мин. ПЕНАЛЬТИ! МАЛИНОВСКИЙ! его сбил в своей штрафной Бастони!



87 мин. МОМЕНТ! Брозович сейчас мог сотворить шедевр, перебросив мяч в полукруге у чужих ворот над Малиновским, и пробив слету! На месте Голлини.



86 мин. Уже из положения вне игры пробивал Госенс, хотя и отравил мяч в перекладину чужих ворот!



84 мин. ОПАСНО! Муриэль пробил прекрасно, но мячу в левый верхний угол не дал зайти Бастони, который стоял в стенке.



83 мин. Годин снес с ног Гомеса на подступах к штрафной хозяев. Желтая.



81 мин. Малиновский жонглировал мячом у чужой штрафной, но решающий пас в чужие владения ему не позволили сделать соперники.



80 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Мартинес завершил игру. Политано вместо него.



75 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Чудом мяч оказался в сетке ворот Хандановича! Иличич наудачу пробил из правой половины штрафной, мяч завязался в метании между защитниками, но МАЛИНОВСКИЙ сумел головой скинуть его из-под Година на дальний угол вратарской, где Госенс безукоризненно пробил в падении!



73 мин. Лучше Малиновскому такие неудачные переводы не отдавать. Гасперини чуть не выскочил на поле.



72 мин. Первая попытка дриблинга от Валеро на правом фланге атаки хозяев оказалась неудачной.



71 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Сенси был заменен на Борха Валеро.



70 мин. ЗАМЕНА У АТАЛАНТЫ. Вместо Пашалича игру продолжит Муриэль.



69 мин. Малиновский полез обыгрывать троих в чужой штрафной. Неудачно.



69 мин. Подачу с левого фланга в исполнении Бираги сняли с головы Лукаку защитники.



66 мин. Начудили с розыгрышем штрафного игроки из Бергамо, но Иличич все равно сумел подать. Паломино неточно пробил головой.



65 мин. Очень грубо сыграл в левую ногу Гомеса Сенси на правом фланге обороны своей команды. Желтая.



61 мин. Завалил на газон Толоя Лаутаро во время борьбы за верховой мяч в центре поля.



58 мин. Мягкая подача Малиновского на Джимсити с правого фланга штрафной не завершилась точным ударом головой от защитника.



57 мин. Угловой на левом фланге для гостей.



Вот так вот Лаутаро не пускал Толоя добивать мяч в сетку еще в первом тайме.







55 мин. МОМЕНТ! МАЛИНОВСКИЙ ЧТО ТВОРИТ! Первое касание и тут же удар из-за пределов штрафной в левую девятку! ШТАНГА!



53 мин. ЗАМЕНА У АТАЛАНТЫ. Вместо Сапаты на поле вышел РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ!



53 мин. Уже в который раз Гомес вынужден сбивать Бастони, который спокойно обыграл его корпусом.



51 мин. Абсолютно непонятная передача Госенса в глубину левого фланга последовала.



48 мин. Сенси изрядно потоптался по ногам де Роона в чужой штрафной, чего не мог не заметить арбитр.



48 мин. Не смог Кандерва замкнуть ударом неплохую подачу Лукаку с левого фланга штрафной.



46 мин. Пошел поджимать соперников коллектив хозяев уже с первых минут второй половины.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!







ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.



43 мин. Желтая и для Конте. В прошлой игре в Неаполе он тоже ее получал.



42 мин. Арбитр не дал пенальти в ворота хозяев, и Паломино пошел мстить. Под горячий подкат попал Сенси.



40 мин. МОМЕНТ! ВАУ! ВАУ! ВАУ! Что тут еще скажешь?! Ханданович отразил удар головой от Толоя перед собой, после чего защитник бросился добивать, но с носка пробил рядом с правой штангой! Не толкал ли соперника Лаутаро в этой ситуации?!



39 мин. Де Врей сбил Гомеса в опасной близости к штрафной собственной команды.



37 мин. Оффсайд был у Сапаты, и только после этого он скинул на Гомеса, который дальним ударом отправил мяч в опасной близости к левой штанге.







35 мин. Навес наугад от Госенса с левого фланга так и не доставил мяч на голову Сапате.



33 мин. ОПАСНО! Годин, неожиданно, решил пробивать из-за пределов штрафной. Ногой! Рядом с правой штангой проскакал мяч.



31 мин. Сенси кое-как попытался пробить с правого фланга. Практически из статичного положения. Крайне неточно.



30 мин. В оффсайд попал Лукаку после быстрой передачи от Гальярдини из центра поля.



28 мин. Прострел низом с правого фланга в исполнении Гомеса оказался неточным.



26 мин. МОМЕНТ! Голлини сумел совладать с мячом после выстрела из-за пределов штрафной в исполнении Сенси!



24 мин. Де Роон отчетливо завелся. Грубый подкат в центре поля против Гальярдини стоил ему предупреждения.



22 мин. МОМЕНТ! Мартинес великолепно исполнил подсечку мяча над головой Голлини с острого угла на правом фланге штрафной! С линии ворот вынес Паломино!







19 мин. Гомес прострелил с правого фланга, но Сапата смог лишь не сильно протолкнуть мяч в сторону Хандановича.



17 мин. Длинная де Врея передача в атаку, в адрес Мартинеса, оказалась неточной.



16 мин. Пошел размахивать руками на правом фланге атаки своей команды Иличич. Досталось в лицо Бастони.



14 мин. Лукаку уже побежал открываться под ответный пас партнеров по команде, но первоначальное его действие было далеко от точности исполнения.



12 мин. Сенси успевает на два фронта! Почему бы не отобрать мяч подкатом в центре поля, и уже после этого сыграть пяткой в пас с Лукаку?



9 мин. ОПАСНО! Пашалич ударом с носка из полукруга у штрафной отправил мяч в сторону от правой штанги!



9 мин. А потом еще и де Роон решил потолкаться с пострадавшим. Будет весело сегодня!







8 мин. И уже желтые пошли вход. Хатебур снес с ног Бираги на правом фланге атаки своей команды.



6 мин. Голлини успел забрать мяч из-под ногу Лаутаро уже в следующей атаке хозяев.



4 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Интер не стал останавливаться. Лаутаро не стал останавливаться. Лукаку снабдил партнера мячом на правом фланге чужой штрафной, после чего последовал мощный удар в дальний угол! Легко был проброшен мяч мимо Толоя в этом эпизоде.



3 мин. Де Роон грубой отмашкой остановил Лаутаро в центре поля.



3 мин. Гости смотрят в сторону ответной атаки. На чужой половине коллектив Гасперини.



1 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Лукаку взрывает поединок попадаем в правую штангу уже на первой минуте! Со входа в правую половину штрафной был нанесен этот удар.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В субботу, 11-го января, состоится поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Прекрасно помнят «змеи», как их в прошлом сезоне огрели соперники по предстоящей дуэли во время противостояния в Бергамо (1:4). Равно как и «Богема» до сих пор чувствует скорбь от болезненных 1:7 в Милане, тремя сезонами ранее. Были и более мировые схватки между «Интером» и «Аталантой» в последнее время – дважды по 0:0. А вот как будет в этом случае? Позиции коллектива Гасперини в зоне Лиги чемпионов атаковали два столичных коллектива, а за подопечными Антонио Конте не унимается гнаться в нескончаемой гонке туринский «Ювентус». Терять есть что обеим сторонам, а значит, нас ждет очередное фантастическое противостояние на Апеннинском полуострове.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Аталантой».