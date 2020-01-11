Итальянская Серия А. 19-й тур.



Интер – Аталанта – 1:0



Мартинес, 4



Хатебур, 8



Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Годин – Бираги, Сенси, Брозович, Гальярдини, Кандрева – Мартинес, Лукаку.



Запасные: Паделли, Берни, Раноккья, Димарко, Весино, Борха Валеро, Лазаро, Агуме, Политано, Эспозито, Санчес.

Аталанта: Голлини – Джимсити, Паломино, Толой – Госенс, Пашалич, де Роон, Хатебур – Гомес, Иличич – Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Кастань, Мазьелло, Хайденрайх, Околи, Малиновский, Фройлер, Да Рива, Муриэль, Траоре, Пикколи.

Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)



Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)



19 мин. Гомес прострелил с правого фланга, но Сапата смог лишь не сильно протолкнуть мяч в сторону Хандановича.



17 мин. Длинная де Врея передача в атаку, в адрес Мартинеса, оказалась неточной.



16 мин. Пошел размахивать руками на правом фланге атаки своей команды Иличич. Досталось в лицо Бастони.



14 мин. Лукаку уже побежал открываться под ответный пас партнеров по команде, но первоначальное его действие было далеко от точности исполнения.



12 мин. Сенси успевает на два фронта! Почему бы не отобрать мяч подкатом в центре поля, и уже после этого сыграть пяткой в пас с Лукаку?



9 мин. ОПАСНО! Пашалич ударом с носка из полукруга у штрафной отправил мяч в сторону от правой штанги!



9 мин. А потом еще и де Роон решил потолкаться с пострадавшим. Будет весело сегодня!



8 мин. И уже желтые пошли вход. Хатебур снес с ног Бираги на правом фланге атаки своей команды.



6 мин. Голлини успел забрать мяч из-под ногу Лаутаро уже в следующей атаке хозяев.



4 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Интер не стал останавливаться. Лаутаро не стал останавливаться. Лукаку снабдил партнера мячом на правом фланге чужой штрафной, после чего последовал мощный удар в дальний угол! Легко был проброшен мяч мимо Толоя в этом эпизоде.



3 мин. Де Роон грубой отмашкой остановил Лаутаро в центре поля.



3 мин. Гости смотрят в сторону ответной атаки. На чужой половине коллектив Гасперини.



1 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Лукаку взрывает поединок попадаем в правую штангу уже на первой минуте! Со входа в правую половину штрафной был нанесен этот удар.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В субботу, 11-го января, состоится поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Прекрасно помнят «змеи», как их в прошлом сезоне огрели соперники по предстоящей дуэли во время противостояния в Бергамо (1:4). Равно как и «Богема» до сих пор чувствует скорбь от болезненных 1:7 в Милане, тремя сезонами ранее. Были и более мировые схватки между «Интером» и «Аталантой» в последнее время – дважды по 0:0. А вот как будет в этом случае? Позиции коллектива Гасперини в зоне Лиги чемпионов атаковали два столичных коллектива, а за подопечными Антонио Конте не унимается гнаться в нескончаемой гонке туринский «Ювентус». Терять есть что обеим сторонам, а значит, нас ждет очередное фантастическое противостояние на Апеннинском полуострове.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Аталантой».