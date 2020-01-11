Английская Премьер-лига. 22-й тур.

«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига - Джафет Танганга, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз, Серж Орье - Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин.

Запасные: Михел Ворм, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо, Райан Сесеньон,

Оливер Скипп.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум - Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.

Запасные: Адриан, Натаниэль Филлипс, Неко Уильямс, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

توتنهام 0 × 0 ليفربول | تهديد اول ليفربول وفرصة لتوتنهام 🎥#TOTLIV

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/FoQndlY0YW — fastergoal499 (@fastergoal499) January 11, 2020

Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).Эриксен подал угловой слева, Моура головой пробил в ближнюю девятку - чуть выше перекладины!Рефери компенсировал три минуты.Салах в штрафной накрутил двоих, пробил под ближнюю штангу - мимо!Алекс Окслейд-Чемберлен наказан желтой карточкой.Что-то не понравилось арбитру, он решил посмотреть повтор. Но в итоге не отменил взятие ворот - 0:1!Салах в окружении защитников сумел отдать пас на Фирмино. Тот финтом обманул защитника и с угла вратарской пробил точно в дальний угол!После паса слева Мане бил в падении, боковыми ножницами - мяч пролетел над перекладиной!Танганга нуждается в помощи врачей: его грубо сбил Мане в середине поля.Алисон Бекер выбежал чуть ли не к центральному кругу, прерывая выход один на один. Удачно!На данный момент владение мячом - 24:76% в пользу Ливерпуля. По ударам равенство - 4:4.Салах оказался в офсайде.Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.Гомес получил горчичник.Робертсон подал угловой слева, мяч не был выбит. Последовал еще один навес, ван Дейк из вратарской пробивал головой - кипер отдил мяч с ленточки!Эриксен с ходу пробил в дальний угол - вратарь уверенно поймал мяч.Гости подали угловой справа - мяч выбит.Ливерпуль владеет инициативой, хозяева в основном отбиваются.Александер-Арнольд подавал справа - за ворота.Алли в борьбе с защитником пробил с лёта от линии штрафной - выше ворот.Робертсон навесил справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.Александер-Арнольд навесил со штрафного справа - мяч выбит.Сон исполнил рейд от центральной линии и нанес обводящий удар в дальний угол - чуть неточно!Моура классно пробил из-за пределов штрафной - рядом с левой от себя штангой!Контратака гостей завершилась ударом Фирмино мимо голкипера - защитник вынес мяч из пустых ворот. Окслейд-Чемберлен добивал - вЭриксен подал угловой слева - мяч выбит.Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в красном.