Английская Премьер-лига. 22-й тур.
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1
Роберто Фирмино (37).
Джозеф Гомес (23), Алекс Окслейд-Чемберлен (39).
Роберто Фирмино (37).
Джозеф Гомес (23), Алекс Окслейд-Чемберлен (39).
«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига - Джафет Танганга, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз, Серж Орье - Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин.
Запасные: Михел Ворм, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо, Райан Сесеньон,
Оливер Скипп.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум - Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
Запасные: Адриан, Натаниэль Филлипс, Неко Уильямс, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Такуми Минамино, Дивок Ориги.
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Опасно! Эриксен подал угловой слева, Моура головой пробил в ближнюю девятку - чуть выше перекладины!
45 мин. Рефери компенсировал три минуты.
43 мин. Эххххх! Салах в штрафной накрутил двоих, пробил под ближнюю штангу - мимо!
39 мин. Алекс Окслейд-Чемберлен наказан желтой карточкой.
39 мин. Что-то не понравилось арбитру, он решил посмотреть повтор. Но в итоге не отменил взятие ворот - 0:1!
37 мин. ГОООООООЛ! Салах в окружении защитников сумел отдать пас на Фирмино. Тот финтом обманул защитника и с угла вратарской пробил точно в дальний угол!
35 мин. После паса слева Мане бил в падении, боковыми ножницами - мяч пролетел над перекладиной!
32 мин. Танганга нуждается в помощи врачей: его грубо сбил Мане в середине поля.
30 мин. Алисон Бекер выбежал чуть ли не к центральному кругу, прерывая выход один на один. Удачно!
29 мин. На данный момент владение мячом - 24:76% в пользу Ливерпуля. По ударам равенство - 4:4.
27 мин. Салах оказался в офсайде.
25 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.
23 мин. Гомес получил горчичник.
23 мин. Какой шанс! Робертсон подал угловой слева, мяч не был выбит. Последовал еще один навес, ван Дейк из вратарской пробивал головой - кипер отдил мяч с ленточки!
21 мин. Эриксен с ходу пробил в дальний угол - вратарь уверенно поймал мяч.
20 мин. Гости подали угловой справа - мяч выбит.
18 мин. Ливерпуль владеет инициативой, хозяева в основном отбиваются.
15 мин. Александер-Арнольд подавал справа - за ворота.
13 мин. Алли в борьбе с защитником пробил с лёта от линии штрафной - выше ворот.
12 мин. Робертсон навесил справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.
9 мин. Александер-Арнольд навесил со штрафного справа - мяч выбит.
7 мин. Ухххххх! Сон исполнил рейд от центральной линии и нанес обводящий удар в дальний угол - чуть неточно!
5 мин. Ответ шпор! Моура классно пробил из-за пределов штрафной - рядом с левой от себя штангой!
2 мин. Моментище! Контратака гостей завершилась ударом Фирмино мимо голкипера - защитник вынес мяч из пустых ворот. Окслейд-Чемберлен добивал - в ШТАНГУ!
2 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в красном.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Опасно! Эриксен подал угловой слева, Моура головой пробил в ближнюю девятку - чуть выше перекладины!
45 мин. Рефери компенсировал три минуты.
43 мин. Эххххх! Салах в штрафной накрутил двоих, пробил под ближнюю штангу - мимо!
39 мин. Алекс Окслейд-Чемберлен наказан желтой карточкой.
39 мин. Что-то не понравилось арбитру, он решил посмотреть повтор. Но в итоге не отменил взятие ворот - 0:1!
37 мин. ГОООООООЛ! Салах в окружении защитников сумел отдать пас на Фирмино. Тот финтом обманул защитника и с угла вратарской пробил точно в дальний угол!
World Class touch, World Class footballer. Roberto Firmino #TOTLIV #THFC— Irvin_ (@LfcOkx) January 11, 2020
pic.twitter.com/6kZaVWdHhe
35 мин. После паса слева Мане бил в падении, боковыми ножницами - мяч пролетел над перекладиной!
32 мин. Танганга нуждается в помощи врачей: его грубо сбил Мане в середине поля.
30 мин. Алисон Бекер выбежал чуть ли не к центральному кругу, прерывая выход один на один. Удачно!
29 мин. На данный момент владение мячом - 24:76% в пользу Ливерпуля. По ударам равенство - 4:4.
27 мин. Салах оказался в офсайде.
25 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.
23 мин. Гомес получил горчичник.
23 мин. Какой шанс! Робертсон подал угловой слева, мяч не был выбит. Последовал еще один навес, ван Дейк из вратарской пробивал головой - кипер отдил мяч с ленточки!
21 мин. Эриксен с ходу пробил в дальний угол - вратарь уверенно поймал мяч.
20 мин. Гости подали угловой справа - мяч выбит.
18 мин. Ливерпуль владеет инициативой, хозяева в основном отбиваются.
15 мин. Александер-Арнольд подавал справа - за ворота.
13 мин. Алли в борьбе с защитником пробил с лёта от линии штрафной - выше ворот.
12 мин. Робертсон навесил справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.
9 мин. Александер-Арнольд навесил со штрафного справа - мяч выбит.
7 мин. Ухххххх! Сон исполнил рейд от центральной линии и нанес обводящий удар в дальний угол - чуть неточно!
5 мин. Ответ шпор! Моура классно пробил из-за пределов штрафной - рядом с левой от себя штангой!
2 мин. Моментище! Контратака гостей завершилась ударом Фирмино мимо голкипера - защитник вынес мяч из пустых ворот. Окслейд-Чемберлен добивал - в ШТАНГУ!
توتنهام 0 × 0 ليفربول | تهديد اول ليفربول وفرصة لتوتنهام 🎥#TOTLIV— fastergoal499 (@fastergoal499) January 11, 2020
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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/FoQndlY0YW
2 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в красном.
Команда Жозе Моуринью ведет отчаянную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Но пока что не попала даже в зону Лиги Европы. Лидер турнирной таблицы, «Ливерпуль», чувствует себя уверенно: подопечные Юргена Клоппа пока не проигрывали в чемпионате и оторвались от ближайшего преследователя на 13 очков. Однако это не значит, что они намерены уступать: битва в Лондоне ожидается нешуточной!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua
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