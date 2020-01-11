22-й тур
Тоттенхэм
0:1
Ливерпуль
'46

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура чемпионата Англии

  • 11.01.2020 19:25
  • 6868 просмотров
  • 5 комментариев
Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1. LIVE
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Английская Премьер-лига. 22-й тур.
 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1

 Роберто Фирмино (37).

 Джозеф Гомес (23), Алекс Окслейд-Чемберлен (39).
 
«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига - Джафет Танганга, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз, Серж Орье - Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин.
Запасные: Михел Ворм, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо, Райан Сесеньон,
 Оливер Скипп.
 
«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум - Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
Запасные: Адриан, Натаниэль Филлипс, Неко Уильямс, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Такуми Минамино, Дивок Ориги.
 
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
 
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Опасно! Эриксен подал угловой слева, Моура головой пробил в ближнюю девятку - чуть выше перекладины!

45 мин. Рефери компенсировал три минуты.

43 мин. Эххххх! Салах в штрафной накрутил двоих, пробил под ближнюю штангу - мимо!

 39 мин. Алекс Окслейд-Чемберлен наказан желтой карточкой.

39 мин. Что-то не понравилось арбитру, он решил посмотреть повтор. Но в итоге не отменил взятие ворот - 0:1!

 37 мин. ГОООООООЛ! Салах в окружении защитников сумел отдать пас на Фирмино. Тот финтом обманул защитника и с угла вратарской пробил точно в дальний угол!


35 мин. После паса слева Мане бил в падении, боковыми ножницами - мяч пролетел над перекладиной!

32 мин. Танганга нуждается в помощи врачей: его грубо сбил Мане в середине поля.

30 мин. Алисон Бекер выбежал чуть ли не к центральному кругу, прерывая выход один на один. Удачно!

29 мин. На данный момент владение мячом - 24:76% в пользу Ливерпуля. По ударам равенство - 4:4.

27 мин. Салах оказался в офсайде.

25 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.

 23 мин. Гомес получил горчичник.

23 мин. Какой шанс! Робертсон подал угловой слева, мяч не был выбит. Последовал еще один навес, ван Дейк из вратарской пробивал головой - кипер отдил мяч с ленточки!

21 мин. Эриксен с ходу пробил в дальний угол - вратарь уверенно поймал мяч.

20 мин. Гости подали угловой справа - мяч выбит.

18 мин. Ливерпуль владеет инициативой, хозяева в основном отбиваются.

15 мин. Александер-Арнольд подавал справа - за ворота.

13 мин. Алли в борьбе с защитником пробил с лёта от линии штрафной - выше ворот.

12 мин. Робертсон навесил справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.

9 мин. Александер-Арнольд навесил со штрафного справа - мяч выбит.

7 мин. Ухххххх! Сон исполнил рейд от центральной линии и нанес обводящий удар в дальний угол - чуть неточно!

5 мин. Ответ шпор! Моура классно пробил из-за пределов штрафной - рядом с левой от себя штангой!

2 мин. Моментище! Контратака гостей завершилась ударом Фирмино мимо голкипера - защитник вынес мяч из пустых ворот. Окслейд-Чемберлен добивал - в ШТАНГУ!


2 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в красном.
 
В субботу, 11-го января, состоится встреча 22-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 19:30 по киевскому времени.
 
Команда Жозе Моуринью ведет отчаянную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Но пока что не попала даже в зону Лиги Европы. Лидер турнирной таблицы, «Ливерпуль», чувствует себя уверенно: подопечные Юргена Клоппа пока не проигрывали в чемпионате и оторвались от ближайшего преследователя на 13 очков. Однако это не значит, что они намерены уступать: битва в Лондоне ожидается нешуточной!
 
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 11.01.2020 20:10
    +2
    Браво....
    Красавчики!....
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 11.01.2020 20:09
    +1
    Иди сюда, мауринька, щас мы тебя выипем...
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 11.01.2020 19:47
    +2
    У Тоттенхема 22% володіння м'ячем. Але матч супер, атакують обидві команди
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 11.01.2020 19:44
    -2
    Ну может быть хоть Шпоры дома что то противопоставят Красным.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.01.2020 19:42
    +3
    Салах дави Мауриньо. Уверен в победе Ливерпуля
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.01.2020 19:42
    +3
    Салах дави Мауриньо. Уверен в победе Ливерпуля
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 11.01.2020 20:10
    +2
    Браво....
    Красавчики!....
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 11.01.2020 19:47
    +2
    У Тоттенхема 22% володіння м'ячем. Але матч супер, атакують обидві команди
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 11.01.2020 20:09
    +1
    Иди сюда, мауринька, щас мы тебя выипем...
    Ссылка
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