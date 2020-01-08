В команду требуется Project/Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

  • 08.01.2020 16:51
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В команду требуется Project/Product manager
Ищем в нашу команду медиа проектов Project/Product manager.
 
Необходимые навыки
 
•От 3 лет работы в разработке или развитии веб-проектов
•Опыт постановки сложных задач (описание требований, алгоритмов и т.п.)
•Понимание основ UX/UI
•Владение системами веб-аналитики (GA, GTM, другие)
•Знание основ HTML, CSS
•Уверенные знания в SEO
•Понимание принципов работы CMS
•Развитые навыки коммуникации, аналитическое мышление, умение четко формулировать мысли и аргументировать свое мнение
 
Будет плюсом
 
•Интерес к теме спорта, понимание аудитории — любителей спорта
•Опыт работы с трафиком
•Опыт работы в медийных проектах
 
Предлагаем
 
Что можем предложить: высоконагруженные проекты; возможность влиять на развитие продуктов и участие в запуске новых; руководство, с которым просто приятно работать.
 
От компании:
 
•Гибкий график работы: начало 8.00 — 11.00, завершение 17.00 — 20.00
•Комфортный офис в центре Киева
•Мы заботимся: все плюшки в виде фруктов, печенек, настольного футбола
•Бюджеты на обучение, спорт, обеды и английский язык
 
Обязанности
 
•Согласование приоритетов и составление планов
•Постановка задач на разработчиков и сотрудников других отделов (SEO, дизайнеры, редакторы и другие)
•Составление спецификаций для разработки продуктов
•Эффективное управление процессом
•Отслеживание ключевых метрик, проверка гипотез
•Генерация идей по развитию продуктов
 
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Источник — Sport.ua

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