В команду требуется Project manager

Ищем в нашу команду медиа проектов Project manager.

Необходимые навыки

•От 3 лет работы в разработке или развитии веб-проектов

•Опыт постановки сложных задач (описание требований, алгоритмов и т.п.)

•Понимание основ UX/UI

•Владение системами веб-аналитики (GA, GTM, другие)

•Знание основ HTML, CSS

•Уверенные знания в SEO

•Понимание принципов работы CMS

•Развитые навыки коммуникации, аналитическое мышление, умение четко формулировать мысли и аргументировать свое мнение

Будет плюсом

•Интерес к теме спорта, понимание аудитории — любителей спорта

•Опыт работы с трафиком

•Опыт работы в медийных проектах

Предлагаем

Что можем предложить: высоконагруженные проекты; возможность влиять на развитие продуктов и участие в запуске новых; руководство, с которым просто приятно работать.

От компании:

•Гибкий график работы: начало 8.00 — 11.00, завершение 17.00 — 20.00

•Комфортный офис в центре Киева

•Мы заботимся: все плюшки в виде фруктов, печенек, настольного футбола

•Бюджеты на обучение, спорт, обеды и английский язык

Обязанности

•Согласование приоритетов и составление планов

•Постановка задач на разработчиков и сотрудников других отделов (SEO, дизайнеры, редакторы и другие)

•Составление спецификаций для разработки продуктов

•Эффективное управление процессом

•Отслеживание ключевых метрик, проверка гипотез

•Генерация идей по развитию продуктов