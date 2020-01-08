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09.01.2020 21:00

Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка за Суперкубок Испании

  • 08.01.2020 12:35
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Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
© atleticodemadrid.com

В четверг, 9-го января, состоится полуфинальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.

Вторая пара полуфиналистов Суперкубка Испании 2020-го года станет не менее интригующей, нежели их предшественники в лице «Валенсии» и «Реала». Поединки между подопечными Вальверде и Симеоне в последнее время не отличаются результативностью, а финальный исход нередко становится следствием успешности игры одного из лучших футболистов современности – Лионеля Месси. Найдет ли тренерский штаб «матрасников» возможность сдержать аргентинца в отдельно взятой дуэли?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

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