В четверг, 9-го января, состоится полуфинальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.

Вторая пара полуфиналистов Суперкубка Испании 2020-го года станет не менее интригующей, нежели их предшественники в лице «Валенсии» и «Реала». Поединки между подопечными Вальверде и Симеоне в последнее время не отличаются результативностью, а финальный исход нередко становится следствием успешности игры одного из лучших футболистов современности – Лионеля Месси. Найдет ли тренерский штаб «матрасников» возможность сдержать аргентинца в отдельно взятой дуэли?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».