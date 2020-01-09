Суперкубок Испании-2020. 1/2 финала.



Барселона – Атлетико – 0:0



Барселона: Нето – Альба, Умтити, Пике, Роберто – де Йонг, Бускетс, Видаль – Гризманн, Суарес, Месси.

Запасные: Пенья, Ленгле, Семеду, Фирпо, Ракитич, Фати, Перес.

Атлетико: Облак – Лоди, Савич, Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера, Корреа – Мората, Феликс.



Запасные: Адан, Ариас, Эрмосо, Коке, Льоренте, Витоло, Рикельме.

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)



Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)



26 мин. Савич и Пике решили потолкаться. Пришлось разнимать.



25 мин. Подача в штрафную мадридистов с углового на правом фланге оказалась безуспешной.



22 мин. МОМЕНТ! Облак спасает! Альба и Месси уничтожили правый фланг обороны соперника игрой в пас, после чего Лео пробил с небольшого угла, но с близкой дистанции! Ногой отразил голкипер!



21 мин. Эррера опасно сыграл против де Йонга в центре поля.



19 мин. А теперь Месси на газоне! Сауль прошелся ему по мышцам бедра при противостоянии на фланге.



18 мин. Облак на ногах. Продолжаем.



18 мин. Не все в порядке с Облаком! Врачи на поле.



17 мин. Суарес снес с ног Облака при попытке опередить голкипера на мяче. Фелипе зря оставлял владение для голкипера.



16 мин. Лоди не допустил начало серии финтов от Месси на правом фланге атаки катлонцев.



14 мин. Отчетливо заметно, что начал хромать Корреа после подъема на газон.



12 мин. Корреа, Нето и Умтити столкнусь в штрафной каталонцев. Трое на газоне.



10 мин. Лео в шоке! Не верит Месси, что мог оттолкнуть от мяча Томаса в чужой штрафной. А вообще, что там было?



8 мин. ОПАСНО! Угроза на угрозу! Видаль пробил слету со входа на правый фланг штрафной, получив скидку от Роберто. Рядом с ближней штангой!



6 мин. МОМЕНТ! Нето забрал мяч в руки после прицельного удара от Томаса в левый нижний угол из-за пределов штрафной!



5 мин. Роберто пошел на неспортивную борьбу против Лоди на правом фланге атаки своей команды.



3 мин. ОПАСНО! Срезался мяч с ноги у Мораты во время подачи с правого фланга, однако Нето не пропустил футбольный снаряд за линию!



2 мин. Навес в исполнении Эрреры оказался неточен.



2 мин. Мората провел борьбу против Умтити на правом фланге и заработал угловой.



1 мин. Каталонцы попытались начать сразу с контроля, но в довольно простой ситуации в центре поля потеряли мяч.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В четверг, 9-го января, состоится полуфинальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.

Вторая пара полуфиналистов Суперкубка Испании 2020-го года станет не менее интригующей, нежели их предшественники в лице «Валенсии» и «Реала». Поединки между подопечными Вальверде и Симеоне в последнее время не отличаются результативностью, а финальный исход нередко становится следствием успешности игры одного из лучших футболистов современности – Лионеля Месси. Найдет ли тренерский штаб «матрасников» возможность сдержать аргентинца в отдельно взятой дуэли?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».