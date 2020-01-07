В среду, 8-го января, состоится полуфинальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Валенсия». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.

Королевская испанская футбольная федерация решила максимально популяризировать национальный продукт на международном рынке. Суперкубок Испании образца 2020-го года пройдет в Саудовской Аравии и станет 36-м по счету розыгрышем данного состязания, однако приобретет при этом совершенно иной формат. Футзальный «финал четырех» добрался и до «большого» футбола, а «Валенсии», «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико», предстоит впервые опробовать подобную схему. Сетка достаточно проста – два полуфинала, а затем – финальная битва. Без утешительного матча за третье место, а следовательно – без права на ошибку. «Летучие мыши» и «бланкос» приступят первыми.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Валенсией».