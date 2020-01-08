Суперкубок Испании-2020. 1/2 финала.



Валенсия – Реал – 0:3



Кроос, 16, Иско, 39, Модрич, 65



Валенсия: Доменек – Гайя, Паулиста, Гарай, Васс – Солер, Парехо, Кондогбия (Гомес, 58), Коклен – Гамейро (Черышев, 70), Торрес.

Запасные: Силлессен, Риверо, Коста, Диакаби, Коррейя, Мангаля, Эскуэрдо, Собрино.

Реал: Куртуа – Менди (Марсело, 71), Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Иско – Йович.



Запасные: Ареоля, Милитан, Хамес, Мариано Диас, Винисиус, Родриго.

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)



Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)



75 мин. МОМЕНТ! УДАР В СТВОР! Гомес пробил из-за пределов штрафной точно в ту область, где и стоял Куртуа.



73 мин. ОПАСНО! Коклен продлил полет мяча на дальнюю штангу после подачи с углового на левом фланге от Парехо, но Торресу не дали пробить!



71 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Марсело заменил Менди.



70 мин. ЗАМЕНА У ВАЛЕНСИИ. Вместо Гамейро на поле вышел Черышев.



69 мин. Йовича сегодня очень плотно опекают соперники. Паулиста не позволил хорвату пробить после передачи с левого фланга.







67 мин. Мадридская команда не останавливается, хотя уже и нет необходимости.



65 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Издевательски-шедевральный удар внешней стороной стопы из правой половины чужой штрафной удался Модричу! ШЕДЕВР! Ассистировал Йович.



63 мин. Йович не сумел добраться до мяча после подачи с правого фланга от Модрича.



60 мин. МОМЕНТ! Мяч прокатился по сетке с внешней стороны у основания правой штанги после удара Вальверде на исполнение со входа в штрафную!



59 мин. ОПАСНО! Над перекладиной прошел мяч после удара из полукруга у штрафной в исполнении Иско! А какой был дриблинг!



58 мин. ЗАМЕНА У ВАЛЕНСИИ. Вместо Кондогбия игру будет завершать Гомес.







57 мин. Попытка Каземиро найти верховой передачей в чужой штрафной Йовича оказалась безуспешной.



55 мин. Уж очень уверенно себя чувствует Менди на фланге сегодня. Не первый раз дриблинг в не требующей того ситуации. Однако, успешный.



53 мин. Вальверде потерял мяч в простой ситуации во время дриблинга на правом фланге.



51 мин. Иско взорвался дриблингом на правом фланге атаки, однако его прострел в адрес Крооса Тони так и не смог завершить ударом.



49 мин. ОПАСНО! Модрич выкатил мяч под удар Кроссу из-за пределов штрафной. Выше ворот взял Тони.



46 мин. Раскачивают ситуацию команды во втором тайме. Первая попытка хозяев пойти в атаку увенчалась неудачей.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!







ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. ОПАСНО! Сошел с ноги мяч у Каземиро во время дальнего удара, и отправился в сторону от левой штанги!



43 мин. Каземиро стал на пути мяча после удара головой с лицевой границы вратарской от Паулисты!



41 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Выверенная подача углового с правого фланга удалась Кроосу. Головой пробил Иско, но попал в левую штангу, после чего мог добивать мяч в сетку Йович, однако Доменек закрыл собой ворота!



39 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Иско сумел сделать то, что не позволил совершить Гарай Луке Модричу – вогнать мяч в левый нижний угол! Между ног тому-таки Гараю пришелся удар! Правый фланг чужой штрафной вскрыл Вальверде!



36 мин. Кондогбия легко разобрался с атаковавшими его прессингом Кроосом и Модричем.







33 мин. Очень долго раскатывала мяч мадридская команда у чужой штрафной, но дело завершилось неточной подачей Карвахаля с правого фланга.



30 мин. Менди толкнул в спину Торреса в чужой штрафной при борьбе за верховой мяч.



28 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной прошел мяч после опасного удара Гамейро из правой половины штрафной! Растерялась оборона команды Зидана при случайном отскоке.



26 мин. Был повод поговорить о пенальти, когда Каземиро подсел под Солера при скидке головой поперек штрафной от Васса. Но не для арбитра.



24 мин. В Рамоса попал мяч при подаче Гамейро с правого фланга. Угловой.









23 мин. Чистый отбор от Варана в ситуации один на один с Гамейро на левом фланге обороны.



21 мин. Куртуа подчищает в центре поля! Успешно!



19 мин. Проход Торреса был уничтожен качественным подкатом от Рамоса.



18 мин. Пяткой сыграл Тони Кроос! Стадион чуть не взорвался!



16 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Да что же сотворил сейчас Тони Кроос! ЭТО – ГОЛАССОООООО! Прямым ударом с углового на левом фланге немец закрутил мяч в неприкрытый ближний угол!



15 мин. Наугад отдавал Солер передачу в чужую штрафную с левого фланга. Перехват случился.



13 мин. Страшные 76% владения за мадридской командой на первых минутах.



12 мин. Солер принял на себя подачу Карвахаля с правого фланга. Угловой.



11 мин. Привыкают футболисты к избыточной влажности.



9 мин. И Варан под прессингом может ошибаться! За боковую отправился мяч, вместо ног Менди.



7 мин. ОПАСНО! Вальерде выстрелил со средней дистанции! Близко к левой штанге!







6 мин. МОМЕНТ! Очень мощно пробил под перекладину головой с близкой дистанции Варан, но не менее эффектно сыграл Доменек!



5 мин. Солер прошелся по ногам Иско вблизи к собственной штрафной.



4 мин. ОПАСНО! Каземиро мощно пробил из-за пределов штрафной, однако мяч просвистел в паре метров над перекладиной!



3 мин. Не смог зацепиться за мяч Ферран Торрес после длинной передачи со своей половины поля от Васса.



1 мин. С медленного розыгрыша мяча на своей половине поля решила начать мадридская команда.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 8-го января, состоится полуфинальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Валенсия». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.

Королевская испанская футбольная федерация решила максимально популяризировать национальный продукт на международном рынке. Суперкубок Испании образца 2020-го года пройдет в Саудовской Аравии и станет 36-м по счету розыгрышем данного состязания, однако приобретет при этом совершенно иной формат. Футзальный «финал четырех» добрался и до «большого» футбола, а «Валенсии», «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико», предстоит впервые опробовать подобную схему. Сетка достаточно проста – два полуфинала, а затем – финальная битва. Без утешительного матча за третье место, а следовательно – без права на ошибку. «Летучие мыши» и «бланкос» приступят первыми.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Валенсией».