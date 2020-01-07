Мы гуляли в парке! Украинский бизнесмен купил Нитру и назначил Демьяненко

Украинские инвесторы, которых представляет бизнесмен Андрей Колесник, выкупили 80 процентов акций словацкого клуба «Нитра».
Команду возглавил экс-наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко. Пост президента клуба занял украинский футбольный агент Константин Сосенко. Годовой бюджет клуба увеличен более чем на 500 тысяч евро. Перед командой поставлена задача избежать вылета в низший дивизион и затем побороться за европейские кубки.
Андрей Колесник на пресс-конференции сказал: «Я знаю, что у вас много вопросов, но мы ответим на них позже. Говорить о грандиозных целях на этом этапе – пустая трата ваших и наших сил. Поверьте, наша работа будет хорошей. Мы ничего не недооценили. Мы создали команду профессионалов, словаков и украинцев, которые будут преследовать одну цель. Переговоры были непростыми, и я хотел бы поблагодарить, в частности, Мариана Валенту, который вселил в нас уверенность и позволил нам приобрести этот великий клуб.
Мы проанализировали ситуацию в клубе и хорошо ее знаем. Мы знаем, что такое расходы, и у нас есть бюджет. Наша задача номер один – финансово стабилизировать клуб. Мы доверяем ему, и мы пришли в него инвестировать. Наша задача сейчас – спасти команду от вылета. Команду принял выдающийся тренер, знаменитый игрок Анатолий Васильевич Демьяненко, который очень хорошо знает, как достигается успех. Есть много дел!
Почему решили купить клуб? Честно говоря, нам очень понравился город. Мы гуляли в парке, много разговаривали с людьми. Мы также общались с руководством клуба, которое очень стремится к успеху. Местный клуб является одним из старейших в Словакии и Европе, имеет огромные традиции. Мы большие поклонники футбола, и наша цель – поднять его уровень в Нитре. Мы очень надеемся, что через несколько лет Нитра окажется там, где должна быть – среди лидеров лиги и Европы.
Я хочу вернуть зрителей на стадион. Я хочу видеть целые семьи на трибунах, я хочу видеть детей в городе с логотипом клуба на одежде. Мы считаем, что каждый футбольный матч будет для них праздником. Веб-сайт будет переработан и станет доступен на словацком, английском и русском языках. Мы будем информировать общественность обо всем, что нужно знать».
Ранее сообщалось, что российский олигарх Михаил Фридман планирует купить львовский клуб «Карпаты».
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