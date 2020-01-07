Российский олигарх планирует купить львовские Карпаты

Российский олигарх Михаил Фридман изучает возможность покупки львовских «Карпат», клуба Украинской Премьер-лиги, который занимает последнее 12-е место в текущем сезоне УПЛ.
Михаил Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания «Альфа Джаз Фест», музыкального фестиваля в самом центре города Льва. «Альфа-Банк» Фридмана без перебоев работает во Львове, а сам он не против укрепить связь с родным городом.
Источники в окружении олигарха сообщают, что он хочет выкупить доли как Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского. Состояние Фридмана, имеющего российский и израильский паспорта, оценивается в $15 млрд.
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Источник — Фан-сайт ФК Карпаты Львов
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Это смешно. Они мечтают чтобы клуб не пропал. Или лучше пускай купит Рух или ФК.Львов))))
А Миша Фридман в 3 раза богаче Нашего Рината.
А Миша Фридман в 3 раза богаче Нашего Рината.
Это смешно. Они мечтают чтобы клуб не пропал. Или лучше пускай купит Рух или ФК.Львов))))
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