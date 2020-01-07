Российский олигарх планирует купить львовские Карпаты

Михаил Фридман хочет выкупить доли Дыминского и Коломойского

  • 07.01.2020 16:23
  • 5525 просмотров
  • 20 комментариев
Российский олигарх планирует купить львовские Карпаты
© marketsignal. Михаил Фридман
Российский олигарх Михаил Фридман изучает возможность покупки львовских «Карпат», клуба Украинской Премьер-лиги, который занимает последнее 12-е место в текущем сезоне УПЛ.
 
Михаил Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания «Альфа Джаз Фест», музыкального фестиваля в самом центре города Льва. «Альфа-Банк» Фридмана без перебоев работает во Львове, а сам он не против укрепить связь с родным городом.
 
Источники в окружении олигарха сообщают, что он хочет выкупить доли как Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского. Состояние Фридмана, имеющего российский и израильский паспорта, оценивается в $15 млрд.
 
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Источник — Фан-сайт ФК Карпаты Львов

(34 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.01.2020 17:33
    0
    Так-так, а Кадар пройшов медогляд у Фехерварі!!!!
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    REALIST
    online
      REALIST, 07.01.2020 17:32
    0
    ...З однієї сторони - що риг-Димінський, вбивця, який підтримує проросійську позицію, що чистокровний зауральський дикун - різниця невелика.... з іншої - це відверте плювання на вболівальників... Хоча, на КЛ й так ніхто не ходить!
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    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 07.01.2020 16:58
    +1
    Golhrenshtanga, 07.01.2020 16:36
    А в Альфа банк эти фанаты ходят?
    в пизду этот блядобанк
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    Zport.
      Zport., 07.01.2020 16:50
    +2
    УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 16:45
    И биньдеровцев не испугался? А вдруг они его на заборе распинают и в костёр бросят, хотя в последнее время они всё больше на российских младенцах специализируются
    Он же сам со Львова. Да и альфа-банки его не сильно жгут. Бабло решает всё. Это конечно фантазии, но его на руках по Львову носить будут, если Карпаты заиграют. И людям будет пох кто он и откуда деньги.
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    mavast
    mavast, 07.01.2020 16:50
    -7
    Беня поверне Приват і воскреснуть Дніпро, Кривбас, Волинь, Карпати, Нафтовик (Охтирка), ...
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 16:45
    -1
    И биньдеровцев не испугался? А вдруг они его на заборе распинают и в костёр бросят, хотя в последнее время они всё больше на российских младенцах специализируются
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    roman_kros
    online
      roman_kros, 07.01.2020 16:42
    +1
    Так само купить як Гарега.
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 16:41
    -1
    Сейчас активисты проверят, в Крыму не был, на Миротворце нет, значит можно пусть берет))))
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    BekXan
      BekXan, 07.01.2020 16:40
    +1
    Кто то перебухал на Рождество или думает что он умный.
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    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.01.2020 16:39
    0
    Російський олігарх планує купити львівські Карпати- "Не смішіть ескандери московії" такою новиною.!!!
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    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 16:39
    +1
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    А он готов вкладывать? Может, это журналистов опять кто-то изнасиловал? Мне нравятся такие новости, прочитал и забыл) Его советники отговорят от такой авантюры, 100%.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 07.01.2020 16:39
    -1
    жаль буде, якщо через пафосний патріотизм, а насправді тупість, фанатів усе зірветься
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 16:38
    -1
    Golhrenshtanga, 07.01.2020 16:36
    А в Альфа банк эти фанаты ходят?
    Нееее)))))) только приват. Банковский патриотизм вы ше
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 16:37
    0
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    Да ладно.
    Это смешно. Они мечтают чтобы клуб не пропал. Или лучше пускай купит Рух или ФК.Львов))))
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 07.01.2020 16:36
    +2
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    А в Альфа банк эти фанаты ходят?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    0
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 16:32
    -5
    axylinam, 07.01.2020 16:30
    Скорее всего формально российский олигарх,у них у всех израильские,швейцарские и так далее паспорта,но в любом случае для Карпат это очень хорошая новость
    Это для нашего футбола отлично.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 07.01.2020 16:30
    -2
    Скорее всего формально российский олигарх,у них у всех израильские,швейцарские и так далее паспорта,но в любом случае для Карпат это очень хорошая новость
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.01.2020 16:26
    -3
    Зенит Львов? Спартак Львов?
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 16:24
    +1
    Спорт.юа сейчас такое начнется. Мама не горюй.
    А Миша Фридман в 3 раза богаче Нашего Рината.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.01.2020 16:50
    +2
    УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 16:45
    И биньдеровцев не испугался? А вдруг они его на заборе распинают и в костёр бросят, хотя в последнее время они всё больше на российских младенцах специализируются
    Он же сам со Львова. Да и альфа-банки его не сильно жгут. Бабло решает всё. Это конечно фантазии, но его на руках по Львову носить будут, если Карпаты заиграют. И людям будет пох кто он и откуда деньги.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 07.01.2020 16:36
    +2
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    А в Альфа банк эти фанаты ходят?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 07.01.2020 16:58
    +1
    Golhrenshtanga, 07.01.2020 16:36
    А в Альфа банк эти фанаты ходят?
    в пизду этот блядобанк
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 07.01.2020 16:42
    +1
    Так само купить як Гарега.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 07.01.2020 16:40
    +1
    Кто то перебухал на Рождество или думает что он умный.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 16:39
    +1
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    А он готов вкладывать? Может, это журналистов опять кто-то изнасиловал? Мне нравятся такие новости, прочитал и забыл) Его советники отговорят от такой авантюры, 100%.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 16:24
    +1
    Спорт.юа сейчас такое начнется. Мама не горюй.
    А Миша Фридман в 3 раза богаче Нашего Рината.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.01.2020 17:33
    0
    Так-так, а Кадар пройшов медогляд у Фехерварі!!!!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.01.2020 17:32
    0
    ...З однієї сторони - що риг-Димінський, вбивця, який підтримує проросійську позицію, що чистокровний зауральський дикун - різниця невелика.... з іншої - це відверте плювання на вболівальників... Хоча, на КЛ й так ніхто не ходить!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.01.2020 16:39
    0
    Російський олігарх планує купити львівські Карпати- "Не смішіть ескандери московії" такою новиною.!!!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 16:37
    0
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    Да ладно.
    Это смешно. Они мечтают чтобы клуб не пропал. Или лучше пускай купит Рух или ФК.Львов))))
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 07.01.2020 16:34
    0
    Да ладно?) Фаны Карпат скорее согласятся с ликвидацией клуба, нежели отдадут его какому-то москалю из страны агрессора, даже если он готов вкладывать в клуб не меньше бабла чем Ахметов в Шахтёр )
    Ссылка
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