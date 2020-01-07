Российский олигарх планирует купить львовские Карпаты

Михаил Фридман изучает возможность покупки львовских «Карпат», клуба Украинской Премьер-лиги, который Российский олигархизучает возможность покупки львовских «Карпат», клуба Украинской Премьер-лиги, который занимает последнее 12-е место в текущем сезоне УПЛ.

Михаил Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания «Альфа Джаз Фест», музыкального фестиваля в самом центре города Льва. «Альфа-Банк» Фридмана без перебоев работает во Львове, а сам он не против укрепить связь с родным городом.

Источники в окружении олигарха сообщают, что он хочет выкупить доли как Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского. Состояние Фридмана, имеющего российский и израильский паспорта, оценивается в $15 млрд.