Гармаш пройдет медосмотр для Ризеспора 6 января

Полузащитник Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор» на правах аренды до конца сезона.
Стало известно, что окончательно контракт с хавбеком будет подписан после того, как Денис пройдет медосмотр для турецкого клуба. Он намечен на 6 января.
Напомним, агент игрока Вадим Шаблий объяснил трансфер желанием украинца чаще выходить на поле, а теннисист Сергей Стаховский подметил, что Денис на фото не выглядит счастливым.
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Источник — Sport.ua
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