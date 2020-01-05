В понедельник, 6-го января, состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Наполи» примет миланский «Интер». Матч пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.

По итогам прошлого сезона неаполитанцы опередили «Интер» на 10 очков. В том числе – и за счет уверенной домашней победы со счетом 4:1. Однако нынче дела у команды Дженнаро Гаттузо идут не лучшим образом. Они отстают от «нерадзурри», лидирующих в турнирной таблице, уже на 18 баллов и пока находятся вне зоны еврокубков. Подопечные Антонио Конте полны решимости взять реванш за прошлогоднее поражение, к тому же им нужны очки, поскольку они борются с «Ювентусом» за скудетто. Так что игра обещает быть непростой!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» – «Интер».