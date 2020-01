49 мин. Хозяева очень активно начали вторую половину игры, Интер только отбивается.

47 мин. Ухххх! Брозович потерял мяч, Милик вывел Инсинье на удар, тот пробил низом - рядом с дальней штангой!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Угловой хозяев справа - Ханданович поймал мяч.



45 мин. Инсинье подал угловой слева - защитник выбил мяч головой. Повторный навес, Милик бил фактически плечом - мимо ближней штанги!



42 мин. Руис опасно прострелил слева - вратарь отбил мяч!



39 мин. ГОООООООЛ! Милик забил с паса Кальехона!







33 мин. ГОООООООЛ! Лукаку оформил дубль после выхода один на один!



