Итальянская Серия А. 18-й тур.

«Наполи» – «Интер» – 1:3



Аркадиуш Милик (39) - Ромелу Лукаку (14; 33), Лаутаро Мартинес (62).



Антонио Кандрева (29), Николо Барелла (61), Себастьяно Эспозито (70, на скамейке). Аркадиуш Милик (39) - Ромелу Лукаку (14; 33), Лаутаро Мартинес (62).Антонио Кандрева (29), Николо Барелла (61), Себастьяно Эспозито (70, на скамейке).

«Наполи»: Алекс Мерет - Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай - Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Маркес Аллан - Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик.

Запасные: Орестис Карнезис, Давид Оспина, Себастьяно Луперто, Лорензо Тонелли, Элиф Элмас, Джанлука Гаэтано, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано, Амин Юнес, Леандриньо.

«Интер»: Самир Ханданович - Кристиано Бираги, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр - Роберто Гальярдини (Николо Барелла, 56), Марсело Брозович, Матиас Весино (Стефано Сенси, 73) Фалеро, Антонио Кандрева - Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.

Запасные: Томмазо Берни, Даниэле Паделли, Федерико Димарко, Диего Годин, Андреа Раноккия, Николо Барелла, Валентин Лацаро, Стефано Сенси, Борха Валеро, Себастьяно Эспозито, Маттео Политано, Алексис Санчес.

Стадион: «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия).



72 мин. Инсинье подал угловой слева - крайне неудачно.



70 мин. Недовольство на скамейке Интера . Конте, главный тренер гостей, наказан горчичником. Повелся на провокацию игрока Наполи, который мячом пульнул по скамейке запасных! Это тоже заслуживает наказания! Себастьяно Эспозито тоже награжден желтой.



69 мин. Интер разыграл угловой справа.



66 мин. Кальехон пробил с лёта - очень неточно.



62 мин. ГООООООЛ! Как же так, Манолас??? Навес справа, Манолас попытался выбить мяч, но только удобно остановил его в штрафной. Набежавший Мартинес в касание расстрелял ворота!







61 мин. Барелла только вышел, но пропустит следующую игру: сзади подкатился под Аллана.



59 мин. Интер разыграл угловой.



56 мин. Барелла вместо Гальярдини.



54 мин. Кандрева навесил слева - защитник выбил мяч. Ответка у Наполи завершилась таким же неточным пасом.



52 мин. После навеса слева Кальехон пробил головой - неточно. Инсинье подал угловой слева - крайне неудачно.Недовольство на скамейке Интера . Конте, главный тренер гостей, наказан горчичником. Повелся на провокацию игрока Наполи, который мячом пульнул по скамейке запасных! Это тоже заслуживает наказания! Себастьяно Эспозито тоже награжден желтой.Интер разыграл угловой справа.Кальехон пробил с лёта - очень неточно.Как же так, Манолас??? Навес справа, Манолас попытался выбить мяч, но только удобно остановил его в штрафной. Набежавший Мартинес в касание расстрелял ворота!Барелла только вышел, но пропустит следующую игру: сзади подкатился под Аллана.Интер разыграл угловой.Барелла вместо Гальярдини.Кандрева навесил слева - защитник выбил мяч. Ответка у Наполи завершилась таким же неточным пасом.После навеса слева Кальехон пробил головой - неточно.

49 мин. Хозяева очень активно начали вторую половину игры, Интер только отбивается. 47 мин. Ухххх! Брозович потерял мяч, Милик вывел Инсинье на удар, тот пробил низом - рядом с дальней штангой!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Угловой хозяев справа - Ханданович поймал мяч.



45 мин. Инсинье подал угловой слева - защитник выбил мяч головой. Повторный навес, Милик бил фактически плечом - мимо ближней штанги!



42 мин. Руис опасно прострелил слева - вратарь отбил мяч!



39 мин. ГОООООООЛ! Милик забил с паса Кальехона!







33 мин. ГОООООООЛ! Лукаку оформил дубль после выхода один на один!

Matchday 18

Lukaku again! Answering his critics that say he isn't a big game player with his goals. #NapoliInter pic.twitter.com/99leUNlyes — RED (@RedOne200) January 6, 2020

29 мин. Кандрева получил горчичник.



29 мин. Гости разыграли угловой.



28 мин. Мартинес! Выскочил один на один, но не сумел переиграть голкипера!



27 мин. Бираги подал угловой, Весино пробил головой - чуть неточно!

Кандрева получил горчичник.Гости разыграли угловой.Мартинес! Выскочил один на один, но не сумел переиграть голкипера!Бираги подал угловой, Весино пробил головой - чуть неточно!

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 50:50%, фолят чаще гости - 2:6.



20 мин. Мартинес забежал в офсайд.



17 мин. Наполи дает соперникам слишком много пространства. Гости с успехом этим пользуются.



14 мин. ГОООООООЛ! Лукаку воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал к чужой штрафной и с ходу мощно пробил!





13 мин. Руис пробил с ходу - неточно.



11 мин. Инсинье решился на дальний удар - мимо.



10 мин. Мартинес пробил издали - очень неточно.



8 мин. Лукаку обыграл в штрафной двоих и пробил низом в ближний угол: вратарь накрыл мяч.



6 мин. Интер прессингует, хозяева пытаются сбить темп.



3 мин. Вот это ответ! Лукаку выскочил один на один, и только защитник вынес мяч с ленточки! Впрочем, похоже, был офсайд.



2 мин. Ухххх! Навес слева, Милик пробил головой - чуть неточно!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Мартинес забежал в офсайд.Наполи дает соперникам слишком много пространства. Гости с успехом этим пользуются.Лукаку воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал к чужой штрафной и с ходу мощно пробил!Руис пробил с ходу - неточно.Инсинье решился на дальний удар - мимо.Мартинес пробил издали - очень неточно.Лукаку обыграл в штрафной двоих и пробил низом в ближний угол: вратарь накрыл мяч.Интер прессингует, хозяева пытаются сбить темп.Вот это ответ! Лукаку выскочил один на один, и только защитник вынес мяч с ленточки! Впрочем, похоже, был офсайд.Навес слева, Милик пробил головой - чуть неточно!

Инсинье пробил со штрафного слева в ближнюю девятку - ПЕРЕКЛАДИНА спасает гостей!Вместо Весино на поле вышел Сенси.В понедельник, 6-го января, состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Наполи» примет миланский «Интер». Матч пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.