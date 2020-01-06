18-й тур
Наполи
:
Интер Милан
06.01.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Наполи – Интер – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 18-го тура чемпионата Италии

  • 06.01.2020 21:32
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Наполи – Интер – 0:0. LIVE
Итальянская Серия А. 18-й тур.
 
«Наполи» – «Интер» – 0:0
 
«Наполи»: Алекс Мерет - Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай - Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Маркес Аллан - Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик.
Запасные: Орестис Карнезис, Давид Оспина, Себастьяно Луперто, Лорензо Тонелли, Элиф Элмас, Джанлука Гаэтано, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано, Амин Юнес, Леандриньо.
 
«Интер»: Самир Ханданович - Кристиано Бираги, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр - Роберто Гальярдини, Марсело Брозович, Матиас Весино Фалеро, Антонио Кандрева - Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.
Запасные: Томмазо Берни, Даниэле Паделли, Федерико Димарко, Диего Годин, Андреа Раноккия, Николо Барелла, Валентин Лацаро, Стефано Сенси, Борха Валеро, Себастьяно Эспозито, Маттео Политано, Алексис Санчес.
 
Стадион: «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия). 
 
Арбитр: Даниэле Довери (Рим, Италия).

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 6-го января, состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Наполи» примет миланский «Интер». Матч пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.
 
По итогам прошлого сезона неаполитанцы опередили «Интер» на 10 очков. В том числе – и за счет уверенной домашней победы со счетом 4:1. Однако нынче дела у команды Дженнаро Гаттузо идут не лучшим образом. Они отстают от «нерадзурри», лидирующих в турнирной таблице, уже на 18 баллов и пока находятся вне зоны еврокубков. Подопечные Антонио Конте полны решимости взять реванш за прошлогоднее поражение, к тому же им нужны очки, поскольку они борются с «Ювентусом» за скудетто. Так что игра обещает быть непростой!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» – «Интер».

 

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Источник — Sport.ua

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