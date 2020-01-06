Итальянская Серия А. 18-й тур. «Наполи» – «Интер» – 0:0 «Наполи»: Алекс Мерет - Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай - Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Маркес Аллан - Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик. Запасные: Орестис Карнезис, Давид Оспина, Себастьяно Луперто, Лорензо Тонелли, Элиф Элмас, Джанлука Гаэтано, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано, Амин Юнес, Леандриньо. «Интер»: Самир Ханданович - Кристиано Бираги, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр - Роберто Гальярдини, Марсело Брозович, Матиас Весино Фалеро, Антонио Кандрева - Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес. Запасные: Томмазо Берни, Даниэле Паделли, Федерико Димарко, Диего Годин, Андреа Раноккия, Николо Барелла, Валентин Лацаро, Стефано Сенси, Борха Валеро, Себастьяно Эспозито, Маттео Политано, Алексис Санчес. Стадион: «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия).

Арбитр: Даниэле Довери (Рим, Италия).

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 6-го января, состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Наполи» примет миланский «Интер». Матч пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени. В понедельник, 6-го января, состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Наполи» примет миланский «Интер». Матч пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.

По итогам прошлого сезона неаполитанцы опередили «Интер» на 10 очков. В том числе – и за счет уверенной домашней победы со счетом 4:1. Однако нынче дела у команды Дженнаро Гаттузо идут не лучшим образом. Они отстают от «нерадзурри», лидирующих в турнирной таблице, уже на 18 баллов и пока находятся вне зоны еврокубков. Подопечные Антонио Конте полны решимости взять реванш за прошлогоднее поражение, к тому же им нужны очки, поскольку они борются с «Ювентусом» за скудетто. Так что игра обещает быть непростой!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» – «Интер».