Академия Пушкаша заплатила за транфер Артема Фаворова 470 тысяч евро

Переход 25-летнего полузащитника «Десны» Артема Фаворова обошелся «Академии Пушкаша» в 470 тысяч евро. По информации источника, зарплата игрока в венгерском клубе составит 10 тысяч евро в месяц.
Также есть договоренность, что летом в «Академию Пушкаша» переберется брат Артема – Денис. Его контракт с «Десной» действует до конца июня 2020 года.
Отметим, что трансфер Фаворова стал первым для «Десны», за который клуб получил деньги.
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Источник — Футбол 24
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