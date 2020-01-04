Академия Пушкаша заплатила за транфер Артема Фаворова 470 тысяч евро

Стали известны детали трансфера хавбека «Десны»

  • 04.01.2020 21:35
  • 2363 просмотра
  • 3 комментария
Академия Пушкаша заплатила за транфер Артема Фаворова 470 тысяч евро
© ФК Академия Пушкаша. Артем Фаворов (справа)

Переход 25-летнего полузащитника «Десны» Артема Фаворова обошелся «Академии Пушкаша» в 470 тысяч евро. По информации источника, зарплата игрока в венгерском клубе составит 10 тысяч евро в месяц.

Также есть договоренность, что летом в «Академию Пушкаша» переберется брат Артема – Денис. Его контракт с «Десной» действует до конца июня 2020 года.

Отметим, что трансфер Фаворова стал первым для «Десны», за который клуб получил деньги.

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Источник — Футбол 24

(10 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.01.2020 22:24
    0
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Не такая уж и беда если в кармане 10 тыс. евро, пожить-поиграть у венгров, а если проявишь себя то трамплином выше уже, все ж лучше сидеть просто
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 04.01.2020 21:56
    +3
    Десну на Академію Пушкаша міняти? Сумно...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    +3
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 04.01.2020 21:56
    +3
    Десну на Академію Пушкаша міняти? Сумно...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    +3
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.01.2020 22:24
    0
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Не такая уж и беда если в кармане 10 тыс. евро, пожить-поиграть у венгров, а если проявишь себя то трамплином выше уже, все ж лучше сидеть просто
    Ссылка
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