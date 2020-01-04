Академия Пушкаша заплатила за транфер Артема Фаворова 470 тысяч евро

Переход 25-летнего полузащитника «Десны» Артема Фаворова обошелся «Академии Пушкаша» в 470 тысяч евро. По информации источника, зарплата игрока в венгерском клубе составит 10 тысяч евро в месяц.

Также есть договоренность, что летом в «Академию Пушкаша» переберется брат Артема – Денис. Его контракт с «Десной» действует до конца июня 2020 года.

Отметим, что трансфер Фаворова стал первым для «Десны», за который клуб получил деньги.