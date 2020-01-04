ВИДЕО. Зинченко, не забивавший год, открыл счет за МанСити в Кубке Англии

Украинец отличился на 19-й минуте дальним ударом после передачи Гюндогана

  • 04.01.2020 20:05
  • 10617 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Зинченко, не забивавший год, открыл счет за МанСити в Кубке Англии
© Манчестер Сити. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко отличился голом за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.

Украинец забил гол на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги после передачи Илкая Гюндогана (1:0).

Зинченко отметился голом за «МанСити» впервые за 360 дней, в предыдущий раз он забивал 9 января 2019 года в полуфинале Кубка лиги против «Бертона» (9:0).

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    keegan
    online
      keegan, 04.01.2020 20:29
    +2
    Да там защитник ногу подставил,какой отскок
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.01.2020 20:27
    0
    Красавелло.
    Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
    В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
    Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:25
    +6
    turist86, 04.01.2020 20:22
    команда 4-го англійського дивізіону?
    А что не так? Уровень нашей Ворсклы как минимум, думаю
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 04.01.2020 20:22
    +3
    команда 4-го англійського дивізіону?
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:16
    0
    Молодчага!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 04.01.2020 20:16
    -5
    А говорят игрок якобый хреновый, ан нет
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:25
    +6
    turist86, 04.01.2020 20:22
    команда 4-го англійського дивізіону?
    А что не так? Уровень нашей Ворсклы как минимум, думаю
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 04.01.2020 20:22
    +3
    команда 4-го англійського дивізіону?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 04.01.2020 20:29
    +2
    Да там защитник ногу подставил,какой отскок
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.01.2020 20:27
    0
    Красавелло.
    Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
    В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
    Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:16
    0
    Молодчага!
    Ссылка
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