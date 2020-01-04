Ювентус продаст Рабьо этой зимой

Туринский «Ювентус» принял решение не продавать французского полузащитника Адриена Рабьо в это зимнее трансферное окно.
В приобретении 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон», но руководство действующих чемпионов итальянской Серии А не готово к трансферу.
Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Рабьо за 25-30 млн евро.
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Источник — Goal.com
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Учитывая сколько бонусов он запросил от туринцев
Учитывая сколько бонусов он запросил от туринцев
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