Ювентус продаст Рабьо этой зимой

Французский полузащитник останется в туринском клубе

  • 04.01.2020 18:37
  • 635 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус продаст Рабьо этой зимой
© 90min. Адриен Рабьо
Туринский «Ювентус» принял решение не продавать французского полузащитника Адриена Рабьо в это зимнее трансферное окно.
 
В приобретении 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон», но руководство действующих чемпионов итальянской Серии А не готово к трансферу.
 
Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
 
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Источник — Goal.com

(1 голос)

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Комментарии
    max.khoduk
      max.khoduk, 04.01.2020 19:08
    0
    Если верить источнику за 25М, то не очень выгодная сделка для Юве.
    Учитывая сколько бонусов он запросил от туринцев
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 04.01.2020 19:08
    0
    Если верить источнику за 25М, то не очень выгодная сделка для Юве.
    Учитывая сколько бонусов он запросил от туринцев
    Ссылка
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