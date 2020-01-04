Ювентус продаст Рабьо этой зимой

Туринский «Ювентус» принял решение не продавать французского полузащитника Адриена Рабьо в это зимнее трансферное окно.

В приобретении 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон», но руководство действующих чемпионов итальянской Серии А не готово к трансферу.

Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.