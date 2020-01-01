Чемпионат Англии. 21-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Николя Пепе (8), Сократис Папастатопулос (43)

Сеад Колашинац (3)

«Арсенал»: Бернд Лено, Сеад Колашинац, Давид Луис, Сократис Папастатопулос, Месут Озил, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Александр Ляказетт



Запас: Дамиан Мартинес, Роб Холдинг, Джозеф Уиллок, Даниель Себальос, Маттео Гюэндузи, Букайо Сака, Рейсс Нелсон

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Даниэль Джеймс, Неманья Матич, Фред, Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль



Запас: Серхио Ромеро, Фил Джонс, Брендон Уильямс, Эшли Янг, Андреас Перейра, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд

Арбитр: Крис Кавана

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. После навеса со штрафного Мануайр головой пробил в руки Лено.

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Пепе с углового навесил на ближнюю штангу и Ляказетт подрезал мяч в ворота - де Хеа отбил мяч перед собой, а Папастатопулос добил снаряд в сетку!

40 мин. Ляказетт прострелил из правого угла штрафной, но Пепе не успел к мячу.

38 мин. ШТАНГА! Пепе из-за пределов штрафной попал в каркас ворот!

35 мин. Неудачная атака Арсенала.

33 мин. И еще момент!!! Торрейра из центра штрафной Юнайтед немного не попал в ворота, пробив рядом со штангой!

32 мин. Опасно! Ляказетт в правом углу штрафной МЮ развернул Магуайра, но пробил неудачно!

31 мин. Осторожная игра идет на поле.

28 мин. Марсьяль попытался слева ворваться в штрафную Арсенала, но защитник выбил мяч.

25 мин. Обамеянг слишком сильно навесил из левого угла штрафной МЮ.

23 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

21 мин. Канониры больше владеют мячом, но пока не спешат обострять ситуацию.

18 мин. Неудачная атака Юнайтед.

16 мин. Лингард нарушил правила в центре поля.

13 мин. Канониры контролируют мяч.

11 мин. После навеса Пепе из правого угла штрафной Обамеянг с лёта пробил намного выше ворот!

8 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Колашинац слева ворвался в штрафную Юнайтед и сделал прострел - мяч попал в Линделёфа и отскочил под удар Пепе, который поразил ворота!

6 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Марсьяль навесил со штрафного с правого фланга, и Лено кулаками выбил мяч.

3 мин. Колашинац на фланге сорвал атаку МЮ.

1 мин. Первая же атака Юнайтед завершилась ударом Рэшфорда в руки Лено.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 1-го января, состоится поединок двадцать первого тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Лондонский клуб, который недавно возглавил испанец Микель Артета, продолжают преследовать неудачи. В предыдущем туре «канониры» были близки к первой победе под руководством нового наставника, но пропустили два гола в конце матча против «Челси» и потерпели поражение. При этом лондонцы продемонстрировали вполне презентабельный футбол, и тем обиднее для них стала очередная осечка. Дела «Манчестер Юнайтед» обстоят получше, чем у «канониров»: манкунианцы занимают в турнирной таблице пятое место. Впрочем, «красные дьяволы» показывают нестабильные результаты, что вызывает недовольство в рядах поклонников «Юнайтед». В своем крайнем матче манчестерцы обыграли «Бёрнли» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».