20-й тур
Арсенал
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Челси
29.12.2019 16:00

Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги

  • 28.12.2019 16:09
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Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/arsenal. Микель Артета

В воскресенье, 29-го декабря, в рамках двадцатого тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало – в 16:00 по киевскому времени.

«Канониры» переживают не лучшие времена, осев в середине турнирной таблицы английского чемпионата. Неудовлетворительные результаты «Арсенала» привели к изменениям на тренерском мостике: команду возглавил Микель Артета. Под руководством испанского специалиста лондонцы уже провели одну встречу, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1). У «Челси» после осенней шестиматчевой победной серии пошла неудачная полоса. В предыдущем туре «синие» на своем поле проиграли «Саутгемптону» со счетом 0:2. Отметим, что последний раз «Челси» обыгрывал «канониров» на «Эмирейтс» в январе 2016-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Челси».

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Источник — Sport.ua

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