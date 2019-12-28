В воскресенье, 29-го декабря, в рамках двадцатого тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало – в 16:00 по киевскому времени.
«Канониры» переживают не лучшие времена, осев в середине турнирной таблицы английского чемпионата. Неудовлетворительные результаты «Арсенала» привели к изменениям на тренерском мостике: команду возглавил Микель Артета. Под руководством испанского специалиста лондонцы уже провели одну встречу, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1). У «Челси» после осенней шестиматчевой победной серии пошла неудачная полоса. В предыдущем туре «синие» на своем поле проиграли «Саутгемптону» со счетом 0:2. Отметим, что последний раз «Челси» обыгрывал «канониров» на «Эмирейтс» в январе 2016-го.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Челси».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.