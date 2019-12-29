20-й тур
Арсенал
1:0
Челси
'56

Арсенал – Челси – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги

  • 29.12.2019 15:56
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Арсенал – Челси – 1:0. LIVE
© twitter.com/arsenal. Микель Артета

Чемпионат Англии. 20-й тур.

«Арсенал» – «Челси» – 1:0

Пьер-Эмерик Обамеянг (13)

Маттео Гюэндузи (10), Давид Луис (47) – Мэйсон Маунт (30), Н'Голо Канте (31)

«Арсенал»: Бернд Лено, Давид Луис, Калум Чемберс (Шкодран Мустафи, 23), Букайо Сака, Месут Озил, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Лукас Торрейра, Маттео Гюэндузи, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рейсс Нелсон, Александр Ляказетт

Запас: Дамиан Мартинес, Константинос Мавропанос, Джозеф Уиллок, Эмиль Смит, Тайрис Джон-Джулс, Николя Пепе

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Эмерсон (Жоржиньо, 34), Сесар Аспиликуэта, Фикайо Томори, Курт Зума, Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Мэйсон Маунт, Виллиан, Тэмми Абрахам

Запас: Вильфредо Кабальеро, Андреас Кристенсен, Тарик Лампти, Росс Баркли, Миши Батшуайи, Каллум Хадсон-Одои

Арбитр: Крейг Поусон

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

 

53 мин. Оффсайд у Ляказетта.

50 мин. Синие активно начали вторую половину встречи.

47 мин. Давид Луис получил горчичник.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+5 мин. Томори с острого угла пробил несильно, и Лено поймал мяч.

45+4 мин. Гости больше владеют мячом перед перерывом.

45 мин. Арбитр добавил 5 минут.

43 мин. Обамеянг слева ворвался в штрафную Арсенала и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны!

43 мин. Зума сбил Озила в центре поля.

40 мин. Игра идет преимущественно в центре поля в эти минуты.

37 мин. Виллиан справа ворвался в штрафную Арсенада, и Торрейра в подкате выбил мяч на угловой.

34 мин. Замена у Челси. Вместо Эмерсона на поле вышел Жоржиньо.

33 мин. Неудачная атака Челси.

31 мин. Канте сорвал атаку Арсенала.

30 мин. Маунт грубо сыграл против Торрейры.

28 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Обамеянг с левого фланга прострелил в руки Аррисабалаге.

23 мин. Вынужденная замена у Арсенала. Вместо Чемберса на поле вышел Мустафи.

20 мин. Чемберсу оказывают медицинскую помощь.

18 мин. Нелсон прострелил с правого фланга и Обамеянг скинул мяч на Ляказетта, который слишком долго готовил удар!

16 мин. Канониры контролируют мяч.

13 мин. ГОООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После навеса с углового Чемберс сделал скидку на линию вратарской и сыгравший на опережение Обамеянг головой отправил мяч в ворота!

10 мин. Гюэндузи завалил Ыиллиана, который слева пытался ворваться в штрафную Арсенала.

9 мин. Давид Луис со штрафного пробил в руки Кепе.

7 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

4 мин. Озил навесил со штрафного с правого фланга, но у Ляказетта не вышел удар.

2 мин. Канониры контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 29-го декабря, в рамках двадцатого тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало – в 16:00 по киевскому времени.

«Канониры» переживают не лучшие времена, осев в середине турнирной таблицы английского чемпионата. Неудовлетворительные результаты «Арсенала» привели к изменениям на тренерском мостике: команду возглавил Микель Артета. Под руководством испанского специалиста лондонцы уже провели одну встречу, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1). У «Челси» после осенней шестиматчевой победной серии пошла неудачная полоса. В предыдущем туре «синие» на своем поле проиграли «Саутгемптону» со счетом 0:2. Отметим, что последний раз «Челси» обыгрывал «канониров» на «Эмирейтс» в январе 2016-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Челси».

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Источник — Sport.ua

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