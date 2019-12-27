Прогноз на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити

«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити», 27.12, 21.45

«Волки» в прошлом туре смогли победить аутсайдера «Норвич» со счетом 1-2.Стоит отметить, что их противники в целом создали даже больше опасных моментов, однако «Вулверхэмптон» лучше воспользовался своими шансами.

«Сити» в прошлом туре добыл важную победу в матче с «Лестером» и приблизился к «лисам» уже на расстояние 1 очка. Команда провела свой последний поединок очень мощно, в отличной форме находится Кевин де Брюйне.

Ставлю на победу «Сити»