Прогноз на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити

Прогноз на девятнадцатый тур чемпионата Англии по футболу

  • 27.12.2019 12:42
  • 539 просмотров
  • 1 комментарий
Прогноз на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити
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«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити», 27.12, 21.45
 
«Волки» в прошлом туре смогли победить аутсайдера «Норвич» со счетом 1-2.Стоит отметить, что их противники в целом создали даже больше опасных моментов, однако «Вулверхэмптон» лучше воспользовался своими шансами.
 
«Сити» в прошлом туре добыл важную победу в матче с «Лестером» и приблизился к «лисам» уже на расстояние 1 очка. Команда провела свой последний поединок очень мощно, в отличной форме находится Кевин де Брюйне.
 
Ставлю на победу «Сити»
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 27.12.2019 13:24
    0
    А*уєнний прогноз! Аналітика аж зашкалює. Молодці спорт.юа , ви справжні професіонали )))
    Ссылка
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 27.12.2019 13:24
    0
    А*уєнний прогноз! Аналітика аж зашкалює. Молодці спорт.юа , ви справжні професіонали )))
    Ссылка
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