ФТУ: «Свитолина пока не дала ответ по поводу Кубка Федераций»

Выступление Свитолиной в Кубке Федерации и на ОИ - пока под вопросом

  • 26.12.2019 20:25
  • 738 просмотров
  • 2 комментария
ФТУ: «Свитолина пока не дала ответ по поводу Кубка Федераций»
© twitter.com

Федерация тенниса Украины в лице исполнительного директора Евгения Зукина конкретизировал ситуацию по поводу участия Элина Свитолиной в матчах Кубка Федерации и Олимпиады-2020.

– Можно ли назвать то, что происходит между федерацией и Свитолиной словом «конфликт»? 
– То, что происходит, я бы назвал невозможностью на сегодня достигнуть договоренностей, которые удовлетворят обе стороны.

– Если Свитолина хочет выступать на Олимпиаде, будет ли ФТУ препятствовать этому? 
– ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.

– Будет ли Свитолина выступать на Кубке Федераций за Украину. Какие условия она выдвигает? 
– Свитолина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF.

Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждет нашей определенной позиции по участию в матчах в Таллинне.

– Какие условия ФТУ для того, чтобы Свитолина выступила за Украину на Олимпиаде? 
– У нас нет условий. Условия есть у ITF. Они могут быть не выполнены. Тогда все окажутся в сложной ситуации.

– В чем произошло недопонимание в связи с последними публикациями?  
– Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации.

На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить, – заявил Зукин.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 20:53
    +2
    По сравнению с нашими звездунами футболистами Элина звезда вселенского масштаба
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.12.2019 20:45
    +1
    Як у анекдоті - Наша Еля балувана)))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 20:53
    +2
    По сравнению с нашими звездунами футболистами Элина звезда вселенского масштаба
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.12.2019 20:45
    +1
    Як у анекдоті - Наша Еля балувана)))
    Ссылка
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