ФТУ: «Свитолина пока не дала ответ по поводу Кубка Федераций»

Федерация тенниса Украины в лице исполнительного директора Евгения Зукина конкретизировал ситуацию по поводу участия Элина Свитолиной в матчах Кубка Федерации и Олимпиады-2020.

– Можно ли назвать то, что происходит между федерацией и Свитолиной словом «конфликт»?

– То, что происходит, я бы назвал невозможностью на сегодня достигнуть договоренностей, которые удовлетворят обе стороны.



– Если Свитолина хочет выступать на Олимпиаде, будет ли ФТУ препятствовать этому?

– ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.



– Будет ли Свитолина выступать на Кубке Федераций за Украину. Какие условия она выдвигает?

– Свитолина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF.



Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждет нашей определенной позиции по участию в матчах в Таллинне.



– Какие условия ФТУ для того, чтобы Свитолина выступила за Украину на Олимпиаде?

– У нас нет условий. Условия есть у ITF. Они могут быть не выполнены. Тогда все окажутся в сложной ситуации.



– В чем произошло недопонимание в связи с последними публикациями?

– Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации.



На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить, – заявил Зукин.