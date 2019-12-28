Английская Премьер-лига. 20-й тур

«Вест Хэм» – «Лестер» - 1:2

Ихеаначо (39) - Форнальс (44), Грей (56)

Райс (77)

Незабитый пенальти: Грей (11, вратарь)

«Вест Хэм»: Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Райс, Санчес (Снодграсс, 61) - Форнальс, Лансини (Аети, 70), Андерсон - Аллер (Антонио, 54)

«Лестер»: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Чодури, Менди (Ндиди, 69) - Олбрайтон, Перес (Мэдиссон, 63), Грей (Барнс, 83) - Ихеаначо

Арбитр: Дэвид

Стадион: «Олимпийский»

88 мин. Едва Ндиди не создал проблемы Лестеру, махнув мимо мяча в своей штрафной, но подстраховал своего игрока Шмейхель, не позволив пробить Снордграссу.

86 мин. Близки молотобойцы к девятому поражению в последних 12-и матчах. Лестер же может прервать трехматчевую серию без побед.

84 мин. Зацепился за мяч в штрафной Лестера Антонио, но обыграть несколько защитников ему было не род силу.

83 мин. Последняя замена в матче. У гостей вместо Грея вышел Барнс.

81 мин. Кажется, приступили хозяева к более решительным действиям, побежав вперед большими силами.

79 мин. Опасно контратаковали хозяева, но Аети замешкался с мячом после прострела Райса, чего хватило Шмейхелю, чтобы в броске забрать сферу.

77 мин. Мэдиссон рвался вперед по левому флангу и был сбит Райсом.

75 мин. Олбрайтон подхватил мяч около угла штрафной хозяев и опасно навесил к дальней штанге, куда немного не успел Ихеаначо.

74 мин. Пауза в игре, что-то случилось с Андерсоном, который лежит сейчас на газоне.

72 мин. Опасно! Прямо по центру врывался в штрафную Антонио, но немного отпустил мяч, после чего Шмейхель броском в ноги соперника овладел сферой.

70 мин. Замена у хозяев. Вместо Лансини вышел Аети.

69 мин. Замена в Лестере. Вместо Менди вышел Ндиди.

67 мин. Момент! Практически все мог решить по такой игре Морган. После навеса с угловой отметки мяч попал на ногу защитника, тот пробил слету из района угла вратарской, но Фабиански забрал мяч.

66 мин. Заработали гости право на опасный штрафной вблизи угла штрафной молотобойцев, а после навеса Мэдиссона мяч был выбит на угловой.

64 мин. Разочарованным покидал поле Перес. все же очень неплохой он матч провел, отдав две результативных передачи.

63 мин. Замена в Лестере. Вместо Переса вышел Медиссон.

61 мин. Замена в Вест Хэме. Вместо Санчеса вышел Снодграсс.

60 мин. А сейчас еще более печальной могла стать ситуация для хозяев, Джастин прорвался в штрафную и простреливал, но Санчес выбил мяч на угловой.

58 мин. Отыграются ли хозяева во второй раз? вчера мы видели, что Ман Сити остался без очков, ведя в счете 2:0.

56 мин. ГОЛ! Потеряли хозяева мяч в центре поля, после чего прошел Перес и великолепной проникающей передачей вывел Грея на свидание с голкипером, а тот спокойно пробил мимо Фабиански в дальний угол.

54 мин. Замена в Вест Хэме. Вместо Аллера вышел Антонио.

53 мин. В опаснейшую контратаку убежали гости, но Ихеаначо отдал неудачную передачу, чем остался очень расстроен.

50 мин. Не получился опасным удар со штрафного у Фукса. Защитник с левой ноги пытался обвести стенку, но пробил точно в руки Фабиански.

49 мин. А это может быть опасно. Масуаку нарушил правила в двух метрах от границы своей штрафной.

47 мин. И вновь мы видим неспешное начало тайма.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. Момент! После подачи углового поборолся за мяч Мусуаку и с нескольких метров пробил рядом со штангой.

45 мин. Совсем другой футбол пошел. Очень агрессивно заиграли хозяева.

45 мин. 3 минуты компенсировал арбитр.

44 мин. ГОЛ! От правой боковой линии штрафной покатил Андерсон мяч в район 11-и метровой, откуда точно пробил Форнальс.

43 мин. Сразу вырос темп, хозяева опасно атаковали , но дело до удара по воротам не дошло.

41 мин. Опасно! Мог Грей сразу оформить дубль! Ворвался он в штрафную, но при ударе мяч свалился с ноги и улетел в сторону от ворот.

39 мин. ГОЛ! Не получился удар слету у игрока Лестера после навеса Олбрайтона с левого фланга, после чего не вышел навес и у его партнера, но Перес достал мяч на самой лицевой и головой сбросил к линии вратарской, откуда, также головой, Ихеаначо пробил точно в угол.

37 мин. Очень много борьбы на поле, но сама игра проходит практически без нарушений.

35 мин. Перехватили мяч молотобойцы в центре поля и организовали контратаку три в три, Форнальс навесил к линии штрафной Андерсону, удар слету у которого опасным не получился, сфера прилетела точно в руки голкипера.

33 мин. Опасно! После навеса Грея Морган едва не переправил мяч в ворота, но с нескольких метров пробил слишком слабо и Фабиански без проблем забрал мяч.

31 мин. Все в порядке с левым защитником хозяев, вернулся он уже на поле.

29 мин. Пауза в игре, Масуаку получил повреждене, сразу пошел разминаться Сабалета.

27 мин. Без ворот проходит игра, очень много брака в действиях футболистов обеих команд.

25 мин. Редкая за последние минуты атака лис левым флангом завершилась бесполезным навесом Грея..

23 мин. Последние минуты проходят уже с преимуществом молотобойцев, мяч больше гостит на половине Лестера.

21 мин. Опасно! От левого угла штрафной пробивал Андерсон, но Шмейхель в броске отбил мяч.

19 мин. Результативно прошли в АПЛ матчи этого тура, но у нас кроме пенальти нечего вспомнить.

.17 мин. Переместилась игра в центр поля, ничего интересного сейчас на Олимпийском не происходит.

15 мин. Не совсем понятно, кто в Вест Хэме будет играть на обострение, очень прямолинейно действуют молотобойцы..

13 мин. Не смутил гостей незабитый пенальти, играют они первым номером.

11 мин. ФАБИАНСКИ! Отбивает полк удар Грея с 11-и метровой отметки, хотя игрок Лестера, конечно, пробил не лучшим образом.

9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Врывается в штрафную Ихеаначо, где его сбивают! Долгие споры хозяев с арбитром ни к чему не приводят.

7 мин. Право на первый угловой заработал Вест Хэм, однако после навеса Лансини дело до удара по воротам е доходит.

5 мин. Пока невысок темп матча, гости чаще владеют мячом.

3 мин. Опасно! После навеса с правого фланга отскочил мяч к Олбрайтону, но тот с 12 метров пробил слабо и точно в руки Фабиански.

1 мин. Ярмоленко вновь не попал в заявку хозяев на игру. Похоже, все говорит о том, что он вскоре покинет команду.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 28-го декабря состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Лестер». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало в 19.30 по киевскому времени.

«Вест Хэм» продолжает опускаться в подвалы турнирной таблицы АПЛ. В «Boxing Day» «молотобойцы» уступили «Кристал Пэлас», потерпев восьмое поражение в последних одиннадцати матчах, после чего находятся всего в шаге от зоны вылета. Игра с «Лестером» ничего хорошего хозяевам не предвещает. «Лисы» после восьми побед подряд не могут выиграть три тура, потерпев два подряд болезненных поражения от лидеров, «Ливерпуля» и «Ман Сити», и горят желанием прервать неудачную серию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Лестер».