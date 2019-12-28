Вест Хэм — Лестер — 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 20-го тура Английской Премьер-лиги

  • 28.12.2019 19:30
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Вест Хэм — Лестер — 0:0. LIVE
© whufc.com

Английская Премьер-лига. 20-й тур

«Вест Хэм» – «Лестер» - 0:0

Незабитый пенальти: Грей (11, вратарь)

«Вест Хэм»:  Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Рпйс, Санчес - Форнальс, Лансини, Андерсон - Аллер

Запас: Хименес, Сабалета, Рид, Антонио, Ноубл, Снодграсс, Аети

 «Лестер»: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Чодури, Менди - Олбрайтон, Перес, Грей - Ихеаначо

Запас: Уорд, Чилвелл, Сеюнджю, Барнс, Мэдиссон, Ндиди, Тилеманс

Арбитр: Дэвид Кут

Стадион: «Олимпийский»

11 мин. ФАБИАНСКИ! Отбивает полк удар Грея с 11-и метровой отметки, хотя игрок Лестера, конечно, пробил не лучшим образом.

9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Врывается в штрафную Ихеаначо, где его сбивают! Долгие споры хозяев с арбитром ни к чему не приводят.

7 мин. Право на первый угловой заработал Вест Хэм, однако после навеса Лансини дело до удара по воротам е доходит. 

5 мин. Пока невысок темп матча, гости чаще владеют мячом.

3 мин. Опасно! После навеса с правого фланга отскочил мяч к Олбрайтону, но тот с 12 метров пробил слабо и точно в руки Фабиански.

1 мин. Ярмоленко вновь не попал в заявку хозяев на игру. Похоже, все говорит о том, что он вскоре покинет команду.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 28-го декабря состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вест Хэм» и  «Лестер». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало в 19.30 по киевскому времени.

«Вест Хэм» продолжает опускаться в подвалы турнирной таблицы АПЛ. В «Boxing Day» «молотобойцы» уступили «Кристал Пэлас», потерпев восьмое поражение в последних одиннадцати матчах, после чего находятся всего в шаге от зоны вылета. Игра с «Лестером» ничего хорошего хозяевам не предвещает. «Лисы» после восьми побед подряд не могут выиграть три тура, потерпев два подряд болезненных поражения от лидеров, «Ливерпуля» и «Ман Сити»,  и горят желанием прервать неудачную серию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Лестер».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Dima Tretyak
      Dima Tretyak, 28.12.2019 19:47
    0
    Писали же травма
    Ссылка
    Dima Tretyak
      Dima Tretyak, 28.12.2019 19:47
    0
    Писали же травма
    Ссылка
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