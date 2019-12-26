Эдуард СОБОЛЬ: «Верю, что лучшие дни сборной Украины еще впереды»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь оценил игру команды в отборе на Евро-2020 и поделился ожиданиями от чемпионата.
— Очень рад за нашу сборную. Национальная команда сделала большой шаг вперед в плане своего развития и авторитета в Европе. И я верю, что лучшие дни этой сборной еще впереди.
— Как охарактеризуешь отборочный турнир Евро-2020?
— Это отличный результат для сборной Украины, которая не проиграла ни одного поединка и вышла в финальную часть Евро с первого места. Этот успех — следствие классного взаимопонимания футболистов и тренерского штаба.
— Что скажешь о соперниках по финальной части Евро?
— Не хочется сейчас что-то конкретизировать. Все знают силу сборной Нидерландов и Австрии. И кто бы не попал в противники из матчей плей-офф, все команды способны на сюрпризы. Главное, как все подойдут к финальной части чемпионата Европы.
— Нидерланды — фаворит?
— На бумаге, возможно. Однако сборная Украины своей игрой сделает все, чтобы опровергнуть эти предположения.
Ранее сообщалось о том, что для 13% украинцев выход сборной Украины на Евро-2020 стало главным событием 2019 года.
Источник — zbirna.com
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