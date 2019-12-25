21-й тур
Стандард
:
Гент
26.12.2019 21:30   ТВ-трансляция: 

Стандард – Гент. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура чемпионата Бельгии

  • 25.12.2019 22:44
  • 181 просмотр
  • 0 комментариев
Стандард – Гент. Текстовая трансляция матча
© ФК Гент. Игорь Пластун

В четверг, 26-го декабря, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Бельгии, в котором «Стандард» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Льеже на стадионе «Морис Дюфран», начало – в 21:30 по киевскому времени.

«Гент» занимает третью позицию в турнирной таблице национального первенства. В предыдущем туре «быки» на своем поле встречались с лидером чемпионата «Брюгге» и сыграли вничью со счетом 1:1. В упомянутом поединке приняли участие все трое украинцев, защищающие цвета «Гента». Игорь Пластун и Роман Яремчук вышли в стартовом составе, а Роман Безус появился на поле в концовке поединка. «Стандард» занимает пятое место, всего на одно очко отставая от «Гента». В своем последнем матче «красные» проиграли «Ваасленд-Беверен» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Стандард» – «Гент».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности