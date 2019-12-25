В четверг, 26-го декабря, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Бельгии, в котором «Стандард» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Льеже на стадионе «Морис Дюфран», начало – в 21:30 по киевскому времени.

«Гент» занимает третью позицию в турнирной таблице национального первенства. В предыдущем туре «быки» на своем поле встречались с лидером чемпионата «Брюгге» и сыграли вничью со счетом 1:1. В упомянутом поединке приняли участие все трое украинцев, защищающие цвета «Гента». Игорь Пластун и Роман Яремчук вышли в стартовом составе, а Роман Безус появился на поле в концовке поединка. «Стандард» занимает пятое место, всего на одно очко отставая от «Гента». В своем последнем матче «красные» проиграли «Ваасленд-Беверен» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Стандард» – «Гент».