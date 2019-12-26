Чемпионат Бельгии. 21-й тур.

«Стандард» – «Гент» – 0:0

«Стандард»: Арно Бодар, Зиньо Ванхёсден, Димитри Лавале, Николя Гавори, Мергим Войвода, Константинос Лайфис, Мехди Карсела-Гонсалес, Гойко Цимирот, Поль-Жозе Мпоку, Максим Лестьенн, Дуйе Чоп



Запас: Жан-Франсуа Жилле, Тимоти Галье, Сенна Мьянге, Хэди Санкаре, , Коллинс Фай, Николас Раскин, Йоахин Карсела-Гонсалес, Александар Болевич, Фелипе Авенатти, Денис Дрэгуш

«Гент»: Томас Камински, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Алессио Кастро-Монтес, Игорь Пластун, Милад Мохаммади, Вадис Оджиджа-Офоэ, Элиша Овусу, Свен Кумс, Роман Яремчук, Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр



Запас: Колин Косеманс, Микаэль Лустиг, Ян Ван ден Берг, Георгий Чакветадзе, Георгий Квилитая, Дилан Мбайо, Мамаду Диарра

Арбитр: Брам Ван Дрише

Стадион «Морис Дюфран» (Льеж, Бельгия)

30 мин. После короткой передачи от Яремчука Дэвид из левого угла штрафной пробил очень неудачно.

28 мин. После навеса Цимирота Чоп головой немного не дотянулся до мяча!

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Неудачная атака Стандарда.

23 мин. Лестьенн слева приблизился к штрафной Гента, но споткнулся и потерял равновесие.

21 мин. Оджиджа-Офоэ из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

19 мин. Кастро-Монтес со штрафного метров с 25-ти пробил немного выше перекладины, Бодар контролировал ситуацию.

16 мин. Неудачная атака Гента.

14 мин. В невысоком темпе идет игра в эти минуты.

11 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. И снова опасно! Карсела-Гонсалес слева ворвался в штрафную Гента, и с его ударом справился Камински!

6 мин. МОМЕНТ! После разрезной передачи Чопа Лестьенн из левого угла штрафной не попал в ближний угол!

3 мин. Гости контролируют мяч.

1 мин. Под покровом густого тумана началась встреча в Льеже.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 26-го декабря, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Бельгии, в котором «Стандард» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Льеже на стадионе «Морис Дюфран», начало – в 21:30 по киевскому времени.

«Гент» занимает третью позицию в турнирной таблице национального первенства. В предыдущем туре «быки» на своем поле встречались с лидером чемпионата «Брюгге» и сыграли вничью со счетом 1:1. В упомянутом поединке приняли участие все трое украинцев, защищающие цвета «Гента». Игорь Пластун и Роман Яремчук вышли в стартовом составе, а Роман Безус появился на поле в концовке поединка. «Стандард» занимает пятое место, всего на одно очко отставая от «Гента». В своем последнем матче «красные» проиграли «Ваасленд-Беверен» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Стандард» – «Гент».