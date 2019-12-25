В четверг, 26-го декабря, состоится встреча 19-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Лестер» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лестере на поле стадиона «Кинг Пауэр», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Вряд ли кто-то мог предположить перед стартом сезона, что первый круг АПЛ завершится очной встречей двух лидеров. И лидеры – «Ливерпуль» и «Лестер». «Красные», накануне выигравшие клубный чемпионат мира, наверняка постараются не уступить, чтобы завершить первый круг чемпионата страны без поражений. А вот «лисы» в субботу потерпели болезненное поражение от «Манчестер Сити» и жаждут реабилитироваться перед родными фанами. Так что игра обещает стать по-настоящему интересной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер» – «Ливерпуль».