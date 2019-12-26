Английская Премьер-лига

19-й тур, 26 декабря

«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:0 Лестер: Шмейхель – Перрейра, Эванс, Союнчу, Чилвелл – Ндиди – Барнс, Прат, Тилеманс, Мэддисон – Варди Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Грэй, Олбрайтон, Чудхури, Перес Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Кейта, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Джонс, Лаллана, Шакири, Ориджи. События матча : 22:00. НАЧАЛО МАТЧА.

В четверг, 26-го декабря, состоится встреча 19-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Лестер» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лестере на поле стадиона «Кинг Пауэр», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Вряд ли кто-то мог предположить перед стартом сезона, что первый круг АПЛ завершится очной встречей двух лидеров. И лидеры – «Ливерпуль» и «Лестер». «Красные», накануне выигравшие клубный чемпионат мира, наверняка постараются не уступить, чтобы завершить первый круг чемпионата страны без поражений. А вот «лисы» в субботу потерпели болезненное поражение от «Манчестер Сити» и жаждут реабилитироваться перед родными фанами. Так что игра обещает стать по-настоящему интересной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер» – «Ливерпуль».