19-й тур
Лестер Сити
:
Ливерпуль
26.12.2019 22:00

Лестер – Ливерпуль – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 19-го тура чемпионата Англии

  • 26.12.2019 21:50
  • 3719 просмотров
  • 1 комментарий
Лестер – Ливерпуль – 0:0. LIVE
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Английская Премьер-лига
 
19-й тур, 26 декабря
 
«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:0
 
Лестер: Шмейхель – Перрейра, Эванс, Союнчу, Чилвелл – Ндиди – Барнс, Прат, Тилеманс, Мэддисон – Варди
 
Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Грэй, Олбрайтон, Чудхури, Перес
 
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Кейта, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане
 
Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Джонс, Лаллана, Шакири, Ориджи.
 
События матча:
 
22:00. НАЧАЛО МАТЧА.
 

 

В четверг, 26-го декабря, состоится встреча 19-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Лестер» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лестере на поле стадиона «Кинг Пауэр», начало – в 22:00 по киевскому времени.
 
Вряд ли кто-то мог предположить перед стартом сезона, что первый круг АПЛ завершится очной встречей двух лидеров. И лидеры – «Ливерпуль» и «Лестер». «Красные», накануне выигравшие клубный чемпионат мира, наверняка постараются не уступить, чтобы завершить первый круг чемпионата страны без поражений. А вот «лисы» в субботу потерпели болезненное поражение от «Манчестер Сити» и жаждут реабилитироваться перед родными фанами. Так что игра обещает стать по-настоящему интересной! 
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер» – «Ливерпуль».

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Рот Рот
      Рот Рот, 26.12.2019 21:56
    0
    Где посмотреть можно?
    Ссылка
    Рот Рот
      Рот Рот, 26.12.2019 21:56
    0
    Где посмотреть можно?
    Ссылка
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