Динамо вернуло Русина, Циганкова предложили Интеру

Главные новости за 23-е декабря на Sport.ua

  • 24.12.2019 06:00
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Динамо вернуло Русина, Циганкова предложили Интеру
© fcdynamo.kiev.ua

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23-е декабря.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо возвращает Назария Русина. 21-летний форвард, проведший первую часть сезона в команде Скрипника, возвращается в киевский клуб.

2. Цыганкова предложили Интеру. Антонио Конте получил предложение рассмотреть лидера «Динамо».

3. ЛОМАЧЕНКО: «Лопес с точки зрения бизнеса — более выгодный для Top Rank». Чемпион мира по версиям WBC/WBO/WBA в легком весе рассказал об унификации титулов с Теофимо Лопесом.

4. Динамо оставляет Леднева и Тымчика в Заре до конца сезона. Защитник и хавбек остаются в «Заре».

5. Игорь СУРКИС: «Расставание с Миколенко в планы клуба не входит». В ближайшее время трансфера защитника ждать не стоит.

6. Малиновский деклассирует Милан, Виллиан поражает Тоттенхэм. Виталий Пасичный рассказывает о главном, что произошло в европейских лигах на выходных.

7. Украина завершила 2019 год в рейтинге ФИФА с пятым результатом в истории. Команда Андрея Шевченко продолжает прогрессировать.

8. Триумф Экхофф и Бё-младшего, стабильность Пидгрушной и Дудченко. Денис Шаховец подводит итоги этапа Кубка мира в Анси.

9. Динамо – лучший клуб в истории ЛЧ среди тех, кто не доходил до финала. УЕФА поставил киевский клуб на высокое место в истории Лиги чемпионов.

10. Динамо официально опровергло интерес к Дмитрию Иванисене. Киевскому клубу хавбек «Зари» не нужен.

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Источник — Sport.ua

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