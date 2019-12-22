Ювентус – Лацио – 1:3. Видео голов и обзор матча

В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.
Смотрите видеообзор матча «Ювентус» – «Лацио» – 1:3.
Голы: Луис Альберто, 16 (0:1). Дибала, 45 (1:1). Лулич, 73 (1:2). Катальди, 90+4 (1:3).
Источник — YouTube
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