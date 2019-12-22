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ВИДЕО. Как самый сильный футболист мира отомстил обидчику

Нападающий «Уикома» Адебайо Акинфенва увидел перед собой красную карточку

  • 22.12.2019 18:15
  • 2239 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как самый сильный футболист мира отомстил обидчику
© Twitter. Адебайо Акинфенва
Интересный эпизод произошел в матче «Оксфорда» против «Уикома» в матче 21-го тура Первой лиги Англии (1:0).
 
Когда на поле начались разборки, футболист «Оксфорда» толкнул соперника, Адебайо Акинфенву в грудь. Нападающий «Уикома», весящий более 100 кг, подошел к обидчику и отпихнул его в лицо. Судья матча удалил форварда с поля.
 
Ситуация интересна тем, что Акинфенва считается сильнейшим футболистом мира. В FIFA 2020 он является самым лучшим игроком по этому показателю (сила = 97). Смотрите видео эпизода.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 22.12.2019 18:46
    0
    100% симуляция. Пора уже судьям браться за этих балерин.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 22.12.2019 18:43
    0
    говно новость
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 18:41
    0
    Безобидный человек,стоит в стороне никого не трогает... и этот провокатор просто
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 22.12.2019 18:46
    0
    100% симуляция. Пора уже судьям браться за этих балерин.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 22.12.2019 18:43
    0
    говно новость
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 18:41
    0
    Безобидный человек,стоит в стороне никого не трогает... и этот провокатор просто
    Ссылка
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