ВИДЕО. Как самый сильный футболист мира отомстил обидчику

Интересный эпизод произошел в матче «Оксфорда» против «Уикома» в матче 21-го тура Первой лиги Англии (1:0).

Когда на поле начались разборки, футболист «Оксфорда» толкнул соперника, Адебайо Акинфенву в грудь. Нападающий «Уикома», весящий более 100 кг, подошел к обидчику и отпихнул его в лицо. Судья матча удалил форварда с поля.

Ситуация интересна тем, что Акинфенва считается сильнейшим футболистом мира. В FIFA 2020 он является самым лучшим игроком по этому показателю (сила = 97). Смотрите видео эпизода.