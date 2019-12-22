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18-й тур
Тоттенхэм
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Челси
22.12.2019 18:30

Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги

  • 22.12.2019 00:12
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Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча
© tottenhamhotspur.com

В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало в 18:30.

Поединки между «пенсионерами» и «шпорами» редко проходили без должного эмоционального напряжения от самого первого противостояния, датированного 18-м декабря 1909 года. Несмотря на то, что клубы долгое время придерживались нейтрального статуса друг относительно друга, сезон 2015/16 лишил столкновение данных сил «миролюбивого» контекста. Именно «Челси» тогда лишил «Тоттенхэм» возможности зацепиться за чемпионское звание в боевом поединке, который по завершению назовут «Битва при Стэмфорд Бридж» (2:2). С тех пор команда из северного Лондона так близко не подбиралась к возможному успеху на внутренней арене. И уж тем более не до мыслей о чемпионстве в стане «Тоттенхэма» в этом сезоне. Отставание от «Ливерпуля» уже насчитывает 26 пунктов, а ведь не завершен еще и первый круг. Ситуация у коллектива Фрэнка Лэмпарда видится более выигрышной, однако «Челси» не знает побед уже два поединка кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Тоттенхэмом» и «Челси».

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Источник — Sport.ua

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