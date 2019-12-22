Английская Премьер-лига. 18-й тур.



Тоттенхэм – Челси – 0:1



Виллиан, 12

Тоттенхэм: Гассанига – Вертонген, Алдервейрельд, Санчес, Орье – Сиссоко, Дайер – Сон, Алли, Моура – Кейн.



Запасные: Ворм, Роуз, Фойт, Уинкс, Ло Чельсо, Эриксен, Ндомбеле.

Челси: Аррисабалага – Томори, Рюдигер, Зума – Алонсо, Ковачич, Канте, Аспиликуэта – Маунт, Виллиан – Абрахам.



Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи.

Арбитр: Энтони Тейлор (Уайтеншо, Англия)



Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)



21 мин. Дайер не позволил Виллиану подать в штрафную с правого фланга.



19 мин. Алли влетел неудачным подкатом в ноги Дайеру. Повреждение у защитника.



16 мин. Длинный загруз мяча от Алдервейрельда вперед оказался неточным.



14 мин. В Орье попал мяч при простреле Алонсо с левого фланга. Угловой.



12 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Что сейчас пытался изобразить в обороне Орье? Серж не пошел встречать Виллиана при получении бразильцем мяча на левом фланге, а, затем, не стал сопротивляться рывку соперника в штрафную. Дело завершилось отменным ударом с подкруткой в правый нижний угол!



11 мин. Сиссоко так и не смог зацепиться за мяч на правом фланге.



10 мин. ОПАСНО! Сочный удар издали удался Рюдигеру. Выше ворот пролетел мяч!



9 мин. Не позволил Орье прострелить с левого фланга Алонсо.



8 мин. Санчес заблокировал попытку Абрахама завершить ударом головой навес с правого фланга от Канте.



7 мин. Вертонген опередил на мяче Маунта при передаче Ковачича на ход Мэйсону.



6 мин. Абрахам смог закрыть мяч корпусом на правом фланге чужой штрафной, однако точного удара из-под Алдервейрельда нанести не удалось.



4 мин. Какой микродриблинг от Сиссоко в центре поля! Прием мяча и проброс между ног сопернику за одно касание!



3 мин. Совсем низкий темп у нашей встречи. Хозяева с мячом.



1 мин. Пошел в атаку коллектив Лэмпарда с первых минут, однако передача Алонсо верхом на обострение оказалась неточной.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало в 18:30.

Поединки между «пенсионерами» и «шпорами» редко проходили без должного эмоционального напряжения от самого первого противостояния, датированного 18-м декабря 1909 года. Несмотря на то, что клубы долгое время придерживались нейтрального статуса друг относительно друга, сезон 2015/16 лишил столкновение данных сил «миролюбивого» контекста. Именно «Челси» тогда лишил «Тоттенхэм» возможности зацепиться за чемпионское звание в боевом поединке, который по завершению назовут «Битва при Стэмфорд Бридж» (2:2). С тех пор команда из северного Лондона так близко не подбиралась к возможному успеху на внутренней арене. И уж тем более не до мыслей о чемпионстве в стане «Тоттенхэма» в этом сезоне. Отставание от «Ливерпуля» уже насчитывает 26 пунктов, а ведь не завершен еще и первый круг. Ситуация у коллектива Фрэнка Лэмпарда видится более выигрышной, однако «Челси» не знает побед уже два поединка кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Тоттенхэмом» и «Челси».