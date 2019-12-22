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18-й тур
Тоттенхэм
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Челси
22.12.2019 18:30

Тоттенхэм – Челси – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги

  • 22.12.2019 18:28
  • 2596 просмотров
  • 2 комментария
Тоттенхэм – Челси – 0:1. LIVE
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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

Тоттенхэм – Челси – 0:1

Виллиан, 12

Тоттенхэм: Гассанига – Вертонген, Алдервейрельд, Санчес, Орье – Сиссоко, Дайер – Сон, Алли, Моура – Кейн.

Запасные: Ворм, Роуз, Фойт, Уинкс, Ло Чельсо, Эриксен, Ндомбеле.

Челси: Аррисабалага – Томори, Рюдигер, Зума – Алонсо, Ковачич, Канте, Аспиликуэта – Маунт, Виллиан – Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи.

Арбитр: Энтони Тейлор (Уайтеншо, Англия)

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

21 мин. Дайер не позволил Виллиану подать в штрафную с правого фланга. 

19 мин. Алли влетел неудачным подкатом в ноги Дайеру. Повреждение у защитника.

16 мин. Длинный загруз мяча от Алдервейрельда вперед оказался неточным.

14 мин. В Орье попал мяч при простреле Алонсо с левого фланга. Угловой.

 12 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Что сейчас пытался изобразить в обороне Орье? Серж не пошел встречать Виллиана при получении бразильцем мяча на левом фланге, а, затем, не стал сопротивляться рывку соперника в штрафную. Дело завершилось отменным ударом с подкруткой в правый нижний угол!

11 мин. Сиссоко так и не смог зацепиться за мяч на правом фланге.

10 мин. ОПАСНО! Сочный удар издали удался Рюдигеру. Выше ворот пролетел мяч!

9 мин. Не позволил Орье прострелить с левого фланга Алонсо.

8 мин. Санчес заблокировал попытку Абрахама завершить ударом головой навес с правого фланга от Канте.

7 мин. Вертонген опередил на мяче Маунта при передаче Ковачича на ход Мэйсону.

6 мин. Абрахам смог закрыть мяч корпусом на правом фланге чужой штрафной, однако точного удара из-под Алдервейрельда нанести не удалось.

4 мин. Какой микродриблинг от Сиссоко в центре поля! Прием мяча и проброс между ног сопернику за одно касание!

3 мин. Совсем низкий темп у нашей встречи. Хозяева с мячом.

1 мин. Пошел в атаку коллектив Лэмпарда с первых минут, однако передача Алонсо верхом на обострение оказалась неточной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало в 18:30.

Поединки между «пенсионерами» и «шпорами» редко проходили без должного эмоционального напряжения от самого первого противостояния, датированного 18-м декабря 1909 года. Несмотря на то, что клубы долгое время придерживались нейтрального статуса друг относительно друга, сезон 2015/16 лишил столкновение данных сил «миролюбивого» контекста. Именно «Челси» тогда лишил «Тоттенхэм» возможности зацепиться за чемпионское звание в боевом поединке, который по завершению назовут «Битва при Стэмфорд Бридж» (2:2). С тех пор команда из северного Лондона так близко не подбиралась к возможному успеху на внутренней арене. И уж тем более не до мыслей о чемпионстве в стане «Тоттенхэма» в этом сезоне. Отставание от «Ливерпуля» уже насчитывает 26 пунктов, а ведь не завершен еще и первый круг. Ситуация у коллектива Фрэнка Лэмпарда видится более выигрышной, однако «Челси» не знает побед уже два поединка кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Тоттенхэмом» и «Челси».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 22.12.2019 18:47
    0
    А Челси тем временем трансферный бан то ли сняли, то ли смягчили
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 22.12.2019 18:43
    0
    Ох красава Виллиан
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.12.2019 18:47
    0
    А Челси тем временем трансферный бан то ли сняли, то ли смягчили
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 22.12.2019 18:43
    0
    Ох красава Виллиан
    Ссылка
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