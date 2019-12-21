В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок 20-го тура бельгийской Лиги Жюпилер, в котором «Гент» будет принимать «Брюгге». Матч пройдет в Генте на «Геламко Арене», начало – в 15:30 по киевскому времени.

На данный момент «Гент», за который выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, идет на третьей позиции турнирной таблицы. При этом отставание «быков» от лидирующего «Брюгге» составляет десять очков. В своем последнем поединке национального чемпионата «Гент» проиграл «Остенде» со счетом 1:2, а Яремчук отметился голевой передачей. В первом круге «Брюгге» разгромил «Гент» со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Брюгге».