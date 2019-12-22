Чемпионат Бельгии. 20-й тур.

«Гент» – «Брюгге» – 1:1

Вадис Оджиджа-Офоэ (73) – Эммануэль Бонавентуре (57)

Лоран Депуатр (59), Джонатан Дэвид (71), Вадис Оджиджа-Офоэ (86) – Эдер Баланта (89)

«Гент»: Томас Камински, Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Микаэль Лустиг (Алессио Кастро-Монтес, 61), Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Роман Безус, 88), Свен Кумс, Джонатан Дэвид, Роман Яремчук, Лоран Депуатр (Георгий Квилитая, 65)



Запас: Колин Косеманс, Нана Акваси Асаре, Ян Ван ден Берг, Георгий Чакветадзе, Дилан Мбайо.

«Брюгге»: Симон Миньоле, Симон Дели, Клинтон Мата, Федерико Рикка (Эдуард Соболь, 46), Брандон Мехеле, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс (Эдер Баланта, 70), Крепин Дьятта, Эммануэль Бонавентуре, Перси Тау (Шарль Де Кетелар, 35)



Запас: Итан Хорват, Тибо Вльетинк, Одилон Коссуну, Давид Окереке, Сьебе Шрейверс, Луа Опенда

Арбитр: Лоуренс Виссер

«Геламко Арена» (Гент, Бельгия)

92 мин. Неудачная атака Брюгге.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Баланта грубо сыграл в центре поля.

89 мин. Вот это шанс! После удара Дьята Камински в падении отбил мяч перед собой, а затем заблокировал добивание соперника!

88 мин. Замена у Гента. Оджиджа-Офоэ заменил Безус.

86 мин. Оджиджа-Офоэ придержал Соболя.

85 мин. Бонавентуре принял мяч в центре штрафной Гента, но пошел в обводку и упустил момент!

83 мин. Мохаммади нарушил правила в центре поля.

80 мин. Гости контролируют мяч.

77 мин. ПЕРЕКЛАДИНА! Кумс с лёта с линии штрафной попал в каркас ворот!

76 мин. Квилитая с лёта с линии штрафной пробил неточно.

73 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После скидки Яремчука Дэвид вывел один на один с голкипером Оджижа-Офоэ, который нанес точный удар!

71 мин. Дэвиду за откидку мяча.

70 мин. Замена у Брюгге. Вместо Ритса на поле вышел Баланта.

68 мин. ОПАСНО! Кумс из левого угла штрафной закрутил мяч в дальний угол, и Миньоле в прыжке перевел мяч на угловой!

65 мин. Замена у Гента. Вместо Депуатра на поле вышел Квилитая.

63 мин. Неудачная атака Гента.

61 мин. Замена у Гента. Вместо Лустига на поле вышел Кастро-Монтес.

59 мин. Депуатр грубо сыграл против Соболя.

57 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Соболь от левого угла штрафной Гента навесил точно на голову Бонавентуре, который отправил мяч в ворота!

54 мин. ЭХ!!! После скидки партнера Яремчук с линии штрафной немного не попал в ворота!

53 мин. Игра идет в центре поля.

50 мин. МОМЕНТ! Ритс промчался по левому флангу м прострелил в центр штрафной на Де Кетелара, который не попал в ворота!

48 мин. Гости контролируют мяч.

46 мин. Замена у Брюгге. Вместо Рикка на поле вышел Соболь.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Оффсайд у Бонавентуре.

45 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

43 мин. Неудачная атака Гента.

41 мин. Бонавентуре справа ворвался в штрафную Гента, но выпустил мяч за пределы поля.

39 мин. Оджиджа-Офоэ из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

37 мин. Бонавентуре толкнул Пластуна в штрафной Гента.

35 мин. Замена у Брюгге. Вместо Тау на поле вышел Де Кетелар.

34 мин. Бонавентуре на правом фланге атаки Брюгге потерял мяч.

31 мин. Эдуард Соболь был готов выйти на поле, но Дели решил продолжить игру.

29 мин. Игра идет в центре поля.

26 мин. Дели оказывают медицинскую помощь.

23 мин. Вормер нарушил правила в центре поля.

21 мин. После скидки пяткой от Яремчука Дэвид из правого угла штрафной Брюгге пробил в руки Миньолн.

19 мин. Теперь арбитр проигнорировал падение Бонавентуре.

17 мин. Дьятта упал у линии штрафной Брюгге, свисток арбитра промолчал.

13 мин. Кумс из-за пределов штрафной не попал в ворота.

12 мин. Тау справа ворвался в штрафную Гента, но с острого угла не попал в ворота.

10 мин. Оффсайд у Тау.

9 мин. Момент У Яремчука! Роман бил с линии штрафной, и Миньоле в падении перевел мяч на угловой!

7 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Яремчук пробил из-за пределов штрафной, и Миньоле в падении кулаками отбил мяч!

3 мин. Бонавентуре на правом фланге у штрафной Гента не прошел оппонента.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок 20-го тура бельгийской Лиги Жюпилер, в котором «Гент» будет принимать «Брюгге». Матч пройдет в Генте на «Геламко Арене», начало – в 15:30 по киевскому времени.

На данный момент «Гент», за который выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, идет на третьей позиции турнирной таблицы. При этом отставание «быков» от лидирующего «Брюгге» составляет десять очков. В своем последнем поединке национального чемпионата «Гент» проиграл «Остенде» со счетом 1:2, а Яремчук отметился голевой передачей. В первом круге «Брюгге» разгромил «Гент» со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Брюгге».