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20-й тур
Гент
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Брюгге
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Гент – Брюгге – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура чемпионата Бельгии

  • 22.12.2019 15:30
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Гент – Брюгге – 0:0. LIVE
© belga.be. Роман Яремчук

Чемпионат Бельгии. 20-й тур.

«Гент» – «Брюгге» – 0:0

«Гент»: Томас Камински, Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Микаэль Лустиг, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ, Свен Кумс, Джонатан Дэвид, Роман Яремчук, Лоран Депуатр

Запас: Колин Косеманс, Нана Акваси Асаре, Ян Ван ден Берг, Алессио Кастро-Монтес, Георгий Чакветадзе, Роман Безус, Дилан Мбайо, Георгий Квилитая

«Брюгге»: Симон Миньоле, Симон Дели, Клинтон Мата, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Крепин Дьятта, Эммануэль Бонавентуре, Перси Тау

Запас: Итан Хорват, Эдуард Соболь, Тибо Вльетинк, Одилон Коссуну, Эдер Баланта, Шарль Де Кетеларе, Давид Окереке, Сьебе Шрейверс, Луа Опенда

Арбитр: Лоуренс Виссер

«Геламко Арена» (Гент, Бельгия)

 

21 мин. После скидки пяткой от Яремчука Дэвид из правого угла штрафной Брюгге пробил в руки Миньолн.

19 мин. Теперь арбитр проигнорировал падение Бонавентуре.

17 мин. Дьятта упал у линии штрафной Брюгге, свисток арбитра промолчал.

13 мин. Кумс из-за пределов штрафной не попал в ворота.

12 мин. Тау справа ворвался в штрафную Гента, но с острого угла не попал в ворота.

10 мин. Оффсайд у Тау.

9 мин. Момент У Яремчука! Роман бил с линии штрафной, и Миньоле в падении перевел мяч на угловой!

7 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Яремчук пробил из-за пределов штрафной, и Миньоле в падении кулаками отбил мяч!

3 мин. Бонавентуре на правом фланге у штрафной Гента не прошел оппонента.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок 20-го тура бельгийской Лиги Жюпилер, в котором «Гент» будет принимать «Брюгге». Матч пройдет в Генте на «Геламко Арене», начало – в 15:30 по киевскому времени.

На данный момент «Гент», за который выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, идет на третьей позиции турнирной таблицы. При этом отставание «быков» от лидирующего «Брюгге» составляет десять очков. В своем последнем поединке национального чемпионата «Гент» проиграл «Остенде» со счетом 1:2, а Яремчук отметился голевой передачей. В первом круге «Брюгге» разгромил «Гент» со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Брюгге».

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Источник — Sport.ua

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