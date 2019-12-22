Чемпионат Бельгии. 20-й тур.
«Гент» – «Брюгге» – 0:0
«Гент»: Томас Камински, Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Микаэль Лустиг, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ, Свен Кумс, Джонатан Дэвид, Роман Яремчук, Лоран Депуатр
Запас: Колин Косеманс, Нана Акваси Асаре, Ян Ван ден Берг, Алессио Кастро-Монтес, Георгий Чакветадзе, Роман Безус, Дилан Мбайо, Георгий Квилитая
«Брюгге»: Симон Миньоле, Симон Дели, Клинтон Мата, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Крепин Дьятта, Эммануэль Бонавентуре, Перси Тау
Запас: Итан Хорват, Эдуард Соболь, Тибо Вльетинк, Одилон Коссуну, Эдер Баланта, Шарль Де Кетеларе, Давид Окереке, Сьебе Шрейверс, Луа Опенда
Арбитр: Лоуренс Виссер
«Геламко Арена» (Гент, Бельгия)
21 мин. После скидки пяткой от Яремчука Дэвид из правого угла штрафной Брюгге пробил в руки Миньолн.
19 мин. Теперь арбитр проигнорировал падение Бонавентуре.
17 мин. Дьятта упал у линии штрафной Брюгге, свисток арбитра промолчал.
13 мин. Кумс из-за пределов штрафной не попал в ворота.
12 мин. Тау справа ворвался в штрафную Гента, но с острого угла не попал в ворота.
10 мин. Оффсайд у Тау.
9 мин. Момент У Яремчука! Роман бил с линии штрафной, и Миньоле в падении перевел мяч на угловой!
7 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.
4 мин. Яремчук пробил из-за пределов штрафной, и Миньоле в падении кулаками отбил мяч!
3 мин. Бонавентуре на правом фланге у штрафной Гента не прошел оппонента.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок 20-го тура бельгийской Лиги Жюпилер, в котором «Гент» будет принимать «Брюгге». Матч пройдет в Генте на «Геламко Арене», начало – в 15:30 по киевскому времени.
На данный момент «Гент», за который выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, идет на третьей позиции турнирной таблицы. При этом отставание «быков» от лидирующего «Брюгге» составляет десять очков. В своем последнем поединке национального чемпионата «Гент» проиграл «Остенде» со счетом 1:2, а Яремчук отметился голевой передачей. В первом круге «Брюгге» разгромил «Гент» со счетом 4:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Брюгге».
Источник — Sport.ua
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