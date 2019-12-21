Войти или Зарегистрироваться

Шевченко, Свитолина, Белодед и Усик – в топ-100 самых влиятельных украинцев

Журнал «Фокус» опубликовал ежегодный рейтинг

  • 21.12.2019 18:45
  • 342 просмотра
  • 3 комментария
Шевченко, Свитолина, Белодед и Усик – в топ-100 самых влиятельных украинцев
© УАФ. Андрей Шевченко
Журнал «Фокус» опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. В группу «Кумиры» попали сразу семь представителей спорта.
 
Спортсменов в рейтинге представляют тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко (59), дзюдоистка Дарья Билодид (73), боксеры Александр Усик (76) и Василий Ломаченко (79), теннисистка Элина Свитолина (87), фехтовальщица Ольга Харлан (88) и гимнаст Олег Верняев (94).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Focus.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 21.12.2019 19:12
    0
    Коли депутати дрочять в Раді,викликають повій,доводиться включати списки впливових- спортсменів.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 21.12.2019 18:59
    0
    а папа Зеленский на каком месте? а Юзик? тоже в сотне?
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.12.2019 18:51
    0
    Печально...
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 21.12.2019 19:12
    0
    Коли депутати дрочять в Раді,викликають повій,доводиться включати списки впливових- спортсменів.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 21.12.2019 18:59
    0
    а папа Зеленский на каком месте? а Юзик? тоже в сотне?
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.12.2019 18:51
    0
    Печально...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности