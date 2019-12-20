Ливерпуль – Фламенго. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального матча клубного чемпионата мира

  • 20.12.2019 17:27
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Ливерпуль – Фламенго. Текстовая трансляция матча
В субботу, 21-го декабря, состоится финальная встреча клубного чемпионата мира, в которой сойдутся английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго». Матч пройдет в Дохе (Катар) на поле стадиона «Халифа Интернейшнл», начало – в 21:30 по киевскому времени.
 
Матч станет повторением финала Межконтинентального кубка-1981. Тогда со счетом 3:0 победу одержал «Фламенго». Однако сейчас «красные» полны решимости взять реванш не только за тот разгром, но и за поражение в финале КЧМ-2005 от другого бразильского клуба, «Сан-Паулу». А рядовому болельщику будет просто интересно проследить за противостоянием европейской и южноамериканской футбольных школ.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Фламенго».

 

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Источник — Sport.ua

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