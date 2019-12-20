В субботу, 21-го декабря, состоится финальная встреча клубного чемпионата мира, в которой сойдутся английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго». Матч пройдет в Дохе (Катар) на поле стадиона «Халифа Интернейшнл», начало – в 21:30 по киевскому времени.

Матч станет повторением финала Межконтинентального кубка-1981. Тогда со счетом 3:0 победу одержал «Фламенго». Однако сейчас «красные» полны решимости взять реванш не только за тот разгром, но и за поражение в финале КЧМ-2005 от другого бразильского клуба, «Сан-Паулу». А рядовому болельщику будет просто интересно проследить за противостоянием европейской и южноамериканской футбольных школ.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Фламенго».