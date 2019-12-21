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Ливерпуль – Фламенго – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией финального матча клубного чемпионата мира

  • 21.12.2019 19:21
  • 15185 просмотров
  • 6 комментариев
Ливерпуль – Фламенго – 0:0. LIVE
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Клубный чемпионат мира. Финал.
 
«Ливерпуль» – «Фламенго» – 0:0

 Садио Мане (45+1).
 
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен - Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.
Запасные: Адриан, Эндрю Лонерган, Ки-Яна Хувер, Неко Уильямс, Сепп ван ден Берг, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Кертис Джонс, Харви Эллиот, Дивок Ориги.
 
«Фламенго»: Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон - Виллиан Арау, Хиорхьян де Арраскаета, Эвертон Рибейро - Бруно Энрике, Габриэл.
Запасные: Габриэл Батиста, Сезар, Луис Родолфо, Рене, Тулер, Родиней, Рейниер, Роберт Пирис, Диего, Орландо Беррио, Витиньо, Линкольн.
 
Стадион: «Халифа Интернейшнл» (Доха, Катар).
 
Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).

69 мин. Кррррррасиво! Навес бразильцев слева, Габриэл пробил в падении через себя в ближний угол - Алиссон в прыжке накрыл мяч!

67 мин. Фламенго разыграл угловой слева.

66 мин. Габриэл бил в касание после паса слева - рикошет и угловой.

63 мин. Филипе Луис неудачно приземлился на спину. Ему оказывают помощь. Ничего серьезного.

61 мин. Теперь игрок Фламенго оказался в положении вне игры.

59 мин. Салах забежал в офсайд.

58 мин. Рафинья на газоне в своей штрафной. Ему оказывают помощь - впрочем, ничего серьезного.

57 мин. Фирмино в офсайде.

54 мин. Фламенго разыграл угловой слева.

53 мин. Опасно! Габриэл пробил - над перекладиной. Тут же игроки Фламенго перехватили мяч , снова он же бил в дальний угол - Алиссон тянет!

50 мин. Салах! После прострела справа пробил в касание из-под защитника - рядом с ближней штангой!

47 мин. Моментище! Фирмино получил мяч в штрафной, убрал защитника, положил корпус и пробил - в ШТАНГУ!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+1 мин. Мане повелся на провокацию Рафиньи! И свалил того на половине поля поля Фламенго борцовским приемом!

44 мин. Алиссон сыграл за пределами штрафной, прерывая выход один на один.

43 мин. Ван Дейк неплохо забросил в штрафную - мяч оказался у вратаря.

40 мин. Навес Ливерпуля со штрафного слева - ван Дейк фолит в чужой штрафной.

39 мин. Мане грубо сбили на фланге. Но судья по-прежнему ограничивается устными внушениями.

36 мин. Фламенго разыграл угловой справа.

33 мин. Удивительно: практически все полевые игроки - на половине поля Ливерпуля. Красные отбиваются.

32 мин. Хендерсон в центральном круге скосил соперника. Но арбитр пока лоялен к футболистам. Только воспитательные беседы.

30 мин. Приуныли фаны Ливерпуля, слышны только песни болельщиков Фламенго.

27 мин. Фламенго разыграл угловой слева.

26 мин. Ухххх! Мари выдал шикарный пас в штрафную, Бруну Энрике пробил - Гомес успел заблокировать!

24 мин. Бруно Энрике забежал в офсайд.

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 50:20%, фолят чаще европейцы - 3:2.

21 мин. Опасный прострел Бруно Энрике справа - партнеры не поверили и не пошли на мяч, и тот рикошетом от защитника вылетел из штрафной.

18 мин. А вот и огрызнулись южноамериканцы, но два удара подряд приняли на себя защитники.

17 мин. Заброс в штрафную Фламенго: вратарь опередил Салаха и поймал мяч.

14 мин. Бразильцы отодвинули игру в середину поля.

11 мин. Пауза в игре - Алвесу нужно завязать шнурки.

10 мин. Мане опасно для соперника сыграл на фланге. Арбитр сделал футболисту устное замечание.

9 мин. Нервничают игроки бразильской команды, пока Ливерпуль выглядит очень солидно.

6 мин. Эхххх! Александер-Арнольд с ходу нанес пушечный удар - рядом с дальней штангой!

5 мин. Какой шанс! Салах ворвался в штрафную и откатил назад. Набежавший Кейта бил без помех в касание - над перекладиной!

3 мин. Де Арраскаета с ходу пробил из-за пределов штрафной - мимо.

1 мин. Момент! Фирмино выскочил один на один, но метров с девяти пробил выше ворот!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Ливерпуль - в красном, Фламенго - в белом.



Фаны Фламенго:



Ливерпуль на разминке:



Вот так выглядит стадион:

 
Примерные схемы команд:

   

В субботу, 21-го декабря, состоится финальная встреча клубного чемпионата мира, в которой сойдутся английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго». Матч пройдет в Дохе (Катар) на поле стадиона «Халифа Интернейшнл», начало – в 19:30 по киевскому времени.
 
Матч станет повторением финала Межконтинентального кубка-1981. Тогда со счетом 3:0 победу одержал «Фламенго». Однако сейчас «красные» полны решимости взять реванш не только за тот разгром, но и за поражение в финале КЧМ-2005 от другого бразильского клуба, «Сан-Паулу». А рядовому болельщику будет просто интересно проследить за противостоянием европейской и южноамериканской футбольных школ.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Фламенго».

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    nomad
    online
      nomad, 21.12.2019 20:57
    0
    Зачем текст, когда UA:ПЕРШИЙ транслирует?
    Редчайший случай, когда болельщики Ливера в меньшинстве.
    Но я за Европу!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 20:27
    0
    Во втором тайме, Мане удалят с поля, если Клопп его не заменит
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 19:50
    +3
    Андрей Овчаренко, 21.12.2019 19:36
    Эм, а кто тогда с вестхэмом играть будет?
    Матч с Вест Хэмом перенесен
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.12.2019 19:36
    0
    Эм, а кто тогда с вестхэмом играть будет?
    Ссылка
    mavast
    mavast, 20.12.2019 20:58
    +6
    UA.Перший
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 20.12.2019 20:34
    +1
    А хто показує?
    Ссылка
    mavast
    mavast, 20.12.2019 20:58
    +6
    UA.Перший
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 19:50
    +3
    Андрей Овчаренко, 21.12.2019 19:36
    Эм, а кто тогда с вестхэмом играть будет?
    Матч с Вест Хэмом перенесен
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 20.12.2019 20:34
    +1
    А хто показує?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 21.12.2019 20:57
    0
    Зачем текст, когда UA:ПЕРШИЙ транслирует?
    Редчайший случай, когда болельщики Ливера в меньшинстве.
    Но я за Европу!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 20:27
    0
    Во втором тайме, Мане удалят с поля, если Клопп его не заменит
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.12.2019 19:36
    0
    Эм, а кто тогда с вестхэмом играть будет?
    Ссылка
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