Клубный чемпионат мира. Финал.
«Ливерпуль» – «Фламенго» – 0:0
Садио Мане (45+1).
Садио Мане (45+1).
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен - Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.
Запасные: Адриан, Эндрю Лонерган, Ки-Яна Хувер, Неко Уильямс, Сепп ван ден Берг, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Кертис Джонс, Харви Эллиот, Дивок Ориги.
«Фламенго»: Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон - Виллиан Арау, Хиорхьян де Арраскаета, Эвертон Рибейро - Бруно Энрике, Габриэл.
Запасные: Габриэл Батиста, Сезар, Луис Родолфо, Рене, Тулер, Родиней, Рейниер, Роберт Пирис, Диего, Орландо Беррио, Витиньо, Линкольн.
Стадион: «Халифа Интернейшнл» (Доха, Катар).
Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).
69 мин. Кррррррасиво! Навес бразильцев слева, Габриэл пробил в падении через себя в ближний угол - Алиссон в прыжке накрыл мяч!
67 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
66 мин. Габриэл бил в касание после паса слева - рикошет и угловой.
63 мин. Филипе Луис неудачно приземлился на спину. Ему оказывают помощь. Ничего серьезного.
61 мин. Теперь игрок Фламенго оказался в положении вне игры.
59 мин. Салах забежал в офсайд.
58 мин. Рафинья на газоне в своей штрафной. Ему оказывают помощь - впрочем, ничего серьезного.
57 мин. Фирмино в офсайде.
54 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
53 мин. Опасно! Габриэл пробил - над перекладиной. Тут же игроки Фламенго перехватили мяч , снова он же бил в дальний угол - Алиссон тянет!
50 мин. Салах! После прострела справа пробил в касание из-под защитника - рядом с ближней штангой!
47 мин. Моментище! Фирмино получил мяч в штрафной, убрал защитника, положил корпус и пробил - в ШТАНГУ!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Мане повелся на провокацию Рафиньи! И свалил того на половине поля поля Фламенго борцовским приемом!
44 мин. Алиссон сыграл за пределами штрафной, прерывая выход один на один.
43 мин. Ван Дейк неплохо забросил в штрафную - мяч оказался у вратаря.
40 мин. Навес Ливерпуля со штрафного слева - ван Дейк фолит в чужой штрафной.
39 мин. Мане грубо сбили на фланге. Но судья по-прежнему ограничивается устными внушениями.
36 мин. Фламенго разыграл угловой справа.
33 мин. Удивительно: практически все полевые игроки - на половине поля Ливерпуля. Красные отбиваются.
32 мин. Хендерсон в центральном круге скосил соперника. Но арбитр пока лоялен к футболистам. Только воспитательные беседы.
30 мин. Приуныли фаны Ливерпуля, слышны только песни болельщиков Фламенго.
27 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
26 мин. Ухххх! Мари выдал шикарный пас в штрафную, Бруну Энрике пробил - Гомес успел заблокировать!
24 мин. Бруно Энрике забежал в офсайд.
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 50:20%, фолят чаще европейцы - 3:2.
21 мин. Опасный прострел Бруно Энрике справа - партнеры не поверили и не пошли на мяч, и тот рикошетом от защитника вылетел из штрафной.
18 мин. А вот и огрызнулись южноамериканцы, но два удара подряд приняли на себя защитники.
17 мин. Заброс в штрафную Фламенго: вратарь опередил Салаха и поймал мяч.
14 мин. Бразильцы отодвинули игру в середину поля.
11 мин. Пауза в игре - Алвесу нужно завязать шнурки.
10 мин. Мане опасно для соперника сыграл на фланге. Арбитр сделал футболисту устное замечание.
9 мин. Нервничают игроки бразильской команды, пока Ливерпуль выглядит очень солидно.
6 мин. Эхххх! Александер-Арнольд с ходу нанес пушечный удар - рядом с дальней штангой!
5 мин. Какой шанс! Салах ворвался в штрафную и откатил назад. Набежавший Кейта бил без помех в касание - над перекладиной!
3 мин. Де Арраскаета с ходу пробил из-за пределов штрафной - мимо.
1 мин. Момент! Фирмино выскочил один на один, но метров с девяти пробил выше ворот!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Ливерпуль - в красном, Фламенго - в белом.
Фаны Фламенго:
Ливерпуль на разминке:
Вот так выглядит стадион:
69 мин. Кррррррасиво! Навес бразильцев слева, Габриэл пробил в падении через себя в ближний угол - Алиссон в прыжке накрыл мяч!
67 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
66 мин. Габриэл бил в касание после паса слева - рикошет и угловой.
63 мин. Филипе Луис неудачно приземлился на спину. Ему оказывают помощь. Ничего серьезного.
61 мин. Теперь игрок Фламенго оказался в положении вне игры.
59 мин. Салах забежал в офсайд.
58 мин. Рафинья на газоне в своей штрафной. Ему оказывают помощь - впрочем, ничего серьезного.
57 мин. Фирмино в офсайде.
54 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
53 мин. Опасно! Габриэл пробил - над перекладиной. Тут же игроки Фламенго перехватили мяч , снова он же бил в дальний угол - Алиссон тянет!
50 мин. Салах! После прострела справа пробил в касание из-под защитника - рядом с ближней штангой!
47 мин. Моментище! Фирмино получил мяч в штрафной, убрал защитника, положил корпус и пробил - в ШТАНГУ!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Мане повелся на провокацию Рафиньи! И свалил того на половине поля поля Фламенго борцовским приемом!
44 мин. Алиссон сыграл за пределами штрафной, прерывая выход один на один.
43 мин. Ван Дейк неплохо забросил в штрафную - мяч оказался у вратаря.
40 мин. Навес Ливерпуля со штрафного слева - ван Дейк фолит в чужой штрафной.
39 мин. Мане грубо сбили на фланге. Но судья по-прежнему ограничивается устными внушениями.
36 мин. Фламенго разыграл угловой справа.
33 мин. Удивительно: практически все полевые игроки - на половине поля Ливерпуля. Красные отбиваются.
32 мин. Хендерсон в центральном круге скосил соперника. Но арбитр пока лоялен к футболистам. Только воспитательные беседы.
30 мин. Приуныли фаны Ливерпуля, слышны только песни болельщиков Фламенго.
27 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
26 мин. Ухххх! Мари выдал шикарный пас в штрафную, Бруну Энрике пробил - Гомес успел заблокировать!
24 мин. Бруно Энрике забежал в офсайд.
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 50:20%, фолят чаще европейцы - 3:2.
21 мин. Опасный прострел Бруно Энрике справа - партнеры не поверили и не пошли на мяч, и тот рикошетом от защитника вылетел из штрафной.
18 мин. А вот и огрызнулись южноамериканцы, но два удара подряд приняли на себя защитники.
17 мин. Заброс в штрафную Фламенго: вратарь опередил Салаха и поймал мяч.
14 мин. Бразильцы отодвинули игру в середину поля.
11 мин. Пауза в игре - Алвесу нужно завязать шнурки.
10 мин. Мане опасно для соперника сыграл на фланге. Арбитр сделал футболисту устное замечание.
9 мин. Нервничают игроки бразильской команды, пока Ливерпуль выглядит очень солидно.
6 мин. Эхххх! Александер-Арнольд с ходу нанес пушечный удар - рядом с дальней штангой!
5 мин. Какой шанс! Салах ворвался в штрафную и откатил назад. Набежавший Кейта бил без помех в касание - над перекладиной!
3 мин. Де Арраскаета с ходу пробил из-за пределов штрафной - мимо.
1 мин. Момент! Фирмино выскочил один на один, но метров с девяти пробил выше ворот!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Ливерпуль - в красном, Фламенго - в белом.
Фаны Фламенго:
Ливерпуль на разминке:
Вот так выглядит стадион:
В субботу, 21-го декабря, состоится финальная встреча клубного чемпионата мира, в которой сойдутся английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго». Матч пройдет в Дохе (Катар) на поле стадиона «Халифа Интернейшнл», начало – в 19:30 по киевскому времени.
Матч станет повторением финала Межконтинентального кубка-1981. Тогда со счетом 3:0 победу одержал «Фламенго». Однако сейчас «красные» полны решимости взять реванш не только за тот разгром, но и за поражение в финале КЧМ-2005 от другого бразильского клуба, «Сан-Паулу». А рядовому болельщику будет просто интересно проследить за противостоянием европейской и южноамериканской футбольных школ.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Фламенго».
Источник — Sport.ua
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Редчайший случай, когда болельщики Ливера в меньшинстве.
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