Чемпионами мира по версии ITF названы Барти и Надаль

Традиционные ежегодные награды ITF World Champion получат лидеры рейтингов ATP и WTA Рафаэль Надаль и Эшли Барти.
Австралийка стала первой представительницей своей страны, которая удостоена данного звания, а испанец уже в четвёртый раз завершил год в этом статусе.
В 2019 году Барти выиграла свой дебютный титул на турнирах Большого Шлема, став чемпионкой Ролан Гаррос, а Надаль завоевал два титула на мэйджорах, в столице Франции и на US Open.
Венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович получат награду в женском парном разряде, а у мужчина чемпионами мира стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Лучшими юниорами года названы Диан Парри из Франции и аргентинец Тьяго Агустин Тиранте.
Среди теннисистов-колясочников чемпионами мира стали аргентинец Густаво Фернандес (во второй раз за последние три года), австралиец Дилан Алкотт и голландка Диеде де Грот (оба – второй год подряд).
Торжественная церемония традиционно пройдёт в 2020 году в Париже во время проведения Ролан Гаррос.
Источник — Большой теннис Украины
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