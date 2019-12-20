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Чемпионами мира по версии ITF названы Барти и Надаль

Первые ракетки мира получат награды ITF World Champion

  • 20.12.2019 02:20
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Чемпионами мира по версии ITF названы Барти и Надаль
© Yahoo. Барти и Надаль
Традиционные ежегодные награды ITF World Champion получат лидеры рейтингов ATP и WTA Рафаэль Надаль и Эшли Барти. 
 
Австралийка стала первой представительницей своей страны, которая удостоена данного звания, а испанец уже в четвёртый раз завершил год в этом статусе.
 
В 2019 году Барти выиграла свой дебютный титул на турнирах Большого Шлема, став чемпионкой Ролан Гаррос, а Надаль завоевал два титула на мэйджорах, в столице Франции и на US Open.
 
Венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович получат награду в женском парном разряде, а у мужчина чемпионами мира стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Лучшими юниорами года названы Диан Парри из Франции и аргентинец Тьяго Агустин Тиранте.
 
Среди теннисистов-колясочников чемпионами мира стали аргентинец Густаво Фернандес (во второй раз за последние три года), австралиец Дилан Алкотт и голландка Диеде де Грот (оба – второй год подряд).
 
Торжественная церемония традиционно пройдёт в 2020 году в Париже во время проведения Ролан Гаррос.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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